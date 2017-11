Zaak Maddie McCann toch in stroomversnelling? Criminoloog identificeert mysterieuze 'vrouw in het paars' avh

13u57

Bron: Belga 0 AFP Madeleine McCann enkele weken voor haar verdwijning. Een Spaanse criminoloog heeft de mysterieuze vrouw geïdentificeerd naar wie Britse speurders op zoek zijn in de hoop waardevolle informatie te verkrijgen in de verdwijningszaak McCann. Dat heeft de Britse krant Daily Mirror bericht.

Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz die haar ouders hadden gehuurd. De vader en moeder zaten toen met Britse vrienden wat verderop te dineren. Haar verdwijning is nog steeds niet opgelost.

In Portugal is het onderzoek stopgezet, Scotland Yard zoekt nog verder.

Zo zijn speurders op zoek naar een vrouw van vermoedelijk Oost-Europese afkomst die mogelijk als getuige baanbrekende informatie kan geven. De vrouw zou nabij de Ocean Club hebben gewoond maar de Algarve hebben verlaten na de dood van haar man.

Luisa Todorov

Volgens de Spaanse criminoloog Heriberto Janosch Gonzalez gaat het om de 58-jarige Bulgaarse dienster Luisa Todorov. Zij werkte net als haar vijftigjarige man Stefan in de Ocean Club ten tijde van de verdwijning. Vijf dagen erna legden zij een verklaring aan de politie af. Zij zeiden niets af te weten van de zaak.

De in het paars gehulde vrouw is door twee mensen opgemerkt toen zij buiten het appartement van de McCanns stond. Een andere getuige vertelde haar een half uur na de verdwijning ook in de buurt te hebben gezien.

Sinds haar mysterieuze verdwijning zijn er bijna 9.000 meldingen van mensen die zeggen "Maddie" te hebben gezien, weet de Mirror.