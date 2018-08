Zaak Ivana Smit: echtpaar Johnson kon vrijuit bellen vanuit politiecel Ton Voermans

15 augustus 2018

16u46

Het Amerikaanse echtpaar Alexander en Luna Johnson kon vrijuit bellen toen ze na de dood van Ivana Smit twee weken in de politiecel zaten op verdenking van drugsgebruik. Ook pakten de rechercheurs mogelijk bewijsmateriaal in het appartement met blote handen aan om het in enveloppen te stoppen.

Gisteren werd al bekend dat Luna Johnson, die oorspronkelijk uit Kazachstan komt, schoonmaakster Nur Maisara belde met het verzoek om Joey, het vierjarig dochtertje van de Johnsons, op te halen van het kinderdagverblijf. Het was al acht uur 's avonds en het meisje was daar nog steeds. Vandaag verklaarde ze in de getuigenbank dat ze nog diezelfde avond toen ze eenmaal in het appartement was nog een tweede telefoontje kreeg. Weer Luna. Dit keer met de specifieke opdracht het appartement schoon te maken.

Nur Maisara pakte de rommel, dweilde een deel van de vloer en gooide de vuilniszak met inhoud weg. Ze wist niet wat er was gebeurd en dat de Johnsons in de cel zaten. Toen ze eenmaal op bed lag in dezelfde kamer als Joey, werd er rond 22.30 uur op de deur geklopt. Tien man sterk kwam de recherche binnen voor sporenonderzoek in het opgeruimde appartement.

Als je belt vanuit de politiecel kan dat alleen als je politiemensen betaalt Advocaat Nair

Ook Alexander Johnson kon ongehinderd bellen. De huishoudster kreeg een paar dagen later ook van de cryptomunthandelaar een telefoontje waarin hij haar de opdracht gaf nog wat langer voor Joey te zorgen. "Als ik word gearresteerd kan ik niet bellen. Dat kan alleen als je politiemensen betaalt", zegt advocaat Sanakar Nair.

Fiftyfifty

Rechercheur Amad Fabian was eerder op de dag de eerste rechercheur die het appartement betrad. "Ik dacht moord of zelfmoord, fiftyfifty; toen ik de situatie bekeek", verklaarde Fabian. Toch werd de zaak niet als een potentiële moord behandeld. Ivana’s telefoons werden met blote handen gepakt en in enveloppen gestopt. "Dat had niet gemogen. De politie had uit moeten gaan van moord en het bewijsmateriaal ook zo moeten behandelen tot het tegendeel bewezen was", zegt Nair.

De rechter moet oordelen wat de oorzaak is geweest van de dood van het 18-jarige model en of er verdachte omstandigheden waren. Op de vierde zittingsdag van het proces werd ook duidelijk dat het appartement van de Johnsons niet verzegeld werd nadat de Amerikanen meegenomen waren. De deur was zelfs niet op slot. De Johnsons hadden voldoende vertrouwen in de security van het appartement en gebruikten nooit sleutels. De deur was wél op slot toen de politie op 7 december 2017 om 15 uur voor de eerste keer aanbelde. Later was de deur aan de binnenzijde ontgrendeld en kon de politie binnenkomen.

Verenigde Staten

Na twee weken kwamen de Johnsons weer op vrije voeten. Een maand later - toen de media al volop berichtten over de twijfels van de familie Smit - vertrokken ze naar het buitenland. Ze zijn ondanks een dagvaarding niet verschenen om te getuigen. "Ik weet niet waar ze heen zijn gegaan", zegt Nur Maisara. "Ze zeiden: misschien naar de Verenigde Staten."

De familie Smit uit Peer krijgt ondertussen goede hoop dat de speciale coroner’s court om de waarheid te achterhalen ‘echt objectief’ naar de zaak kijkt. "En dan kan de conclusie niet anders zijn dat er stront aan de knikker is", zegt oom Fred Agenjo. De zittingen gaan naar verwachting nog twee weken duren.