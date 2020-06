Zaak-Fourniret: onderzoek naar verdwijning Lydie Logé wordt overgeheveld naar Parijs SVM

09 juni 2020

Het onderzoek naar de verdwijning van Lydie Logé (29) in 1993 in het departement de Orne (regio Normandië) wordt overgeheveld naar Parijs. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen. Seriemoordenaar Michel Fourniret is in november gerechtelijk aangehouden in die zaak.

Het parket-generaal van Caen had gevraagd om de overheveling. Vermoed wordt dat Logé een tijd opgesloten zat en daarna gestorven is. Het openbaar ministerie achtte het opportuun dat het onderzoek nu bij het dossier tegen Fourniret in Parijs wordt gevoegd. Een Parijse onderzoeksrechter leidt al een onderzoek naar de verdwijningen van Estelle Mouzin, Joanna Parrish en Marie-Angèle Domece. Daarvoor werd Fourniret aangeklaagd.

Lydie Logé verdween op 18 december 1993 in Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne). Haar lichaam is nooit teruggevonden. Twee onderzoeken, een van 1994 tot 1998 en een ander van 2004 tot 2009, draaiden op niets uit.

DNA-match

Maar in 2018 werd het onderzoek heropend, nadat een verband gevonden werd tussen organische verbindingen die in de bestelwagen van Fourniret werden gevonden en het DNA van een nakomeling van Logé. In november 2019 werden Fourniret en zijn ex-vrouw Monique Olivier gerechtelijk aangehouden in de zaak. Ze zaten toen allebei al in de cel.

Een paar dagen later werd het onderzoek toevertrouwd aan een onderzoeksrechter. Volgens het parket in Caen kon een mogelijk traject van Michel Fourniret in de Orne achterhaald worden. “Hij sprak dat ook niet tegen”, klinkt het.

Fourniret werd in 2008 veroordeeld tot levenslang voor de moord op zeven meisjes en vrouwen, nadat hij hen had ontvoerd en verkracht. Een van hen was het Belgische meisje Elisabeth Brichet (12).