Yves en Patricia waren dagenlang vermist op Corsica en zijn nu teruggevonden door jagers: “Ze wisten te overleven dankzij hun liefde voor elkaar” KVE

30 oktober 2019

12u16

Yves en Patricia Rosay gingen naar Corsica om hun veertigste huwelijksverjaardag te vieren, maar verdwenen op 24 oktober spoorloos. Een dagenlange zoekactie leverde eindelijk resultaat op. Het Franse echtpaar raakte verdwaald en werd maandagavond door jagers aangetroffen aan een waterval. Patricia was lichtgewond.

Sinds 24 oktober hadden ze geen enkel teken van leven meer gegeven nadat ze in slechte weersomstandigheden een wandelpad hadden genomen nabij de waterval Piscia di Gallu, met zestig meter de hoogste van het eiland. Het was de uitbater van hotel Tilbury in Porto-Vecchio die alarm sloeg nadat de toeristen niet waren teruggekeerd.

Dag na dag nam de hoop om hen levend te vinden af ondanks de grote zoekacties die werden opgezet. Agenten, brandweerlieden, lokale bewoners, familieleden en jagers zochten dagenlang naar het koppel.

Uiteindelijk waren het die laatsten die hen maandagavond stroomafwaarts in de buurt van de bewuste waterval aantroffen. Het echtpaar had het doel van hun wandeling, de waterval, bereikt maar had vervolgens de verkeerde route genomen en was verdwaald geraakt. Patricia was lichtgewond.

Zowel Patricia als Yves werden met een helikopter geëvacueerd en overgebracht naar het ziekenhuis van Porto-Vecchio.

Volgens de dochter van het koppel wisten ze “dankzij hun liefde voor elkaar” al die dagen te overleven. “We wisten dat ze een sterk koppel vormden na veertig jaar huwelijk. Het feit dat ze deze beproeving zo goed hebben doorstaan, is hét bewijs van hun fantastische liefde en solidariteit”, besloot ze opgelucht en trots.