Yulia Skripal niet langer in kritieke toestand

29 maart 2018

Yulia Skripal bevindt zich niet langer in kritieke toestand. Dat meldt het ziekenhuis in het Britse Salisbury waar ze verblijft. De vrouw werd begin maart samen met haar vader Sergej - een Russische ex-spion - vergiftigd in Groot-Brittannië.