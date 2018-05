Yulia Skripal getuigt voor het eerst na vergiftiging: "Mijn leven is op zijn kop gezet" TTR

23 mei 2018

20u01

Bron: ANP, VTM Nieuws 0 Yulia Skripal overleefde een moordaanslag waarvoor de Britse autoriteiten de Russen verantwoordelijk houden. Toch zegt de dochter van een van de bekendste Russische dubbelspionnen dat ze "op termijn" terug wil naar haar vaderland ondanks de poging haar te vergiftigen. Vandaag praatte Yulia voor het eerst met een persvertegenwoordiger.





Sergej Skripal en zijn dochter Yulia werden op 4 maart op een bankje in Salisbury gevonden. Ze lag 20 dagen in coma. Onderzoek wees uit dat ze vergiftigd werden met novichok, een chemisch wapen dat indertijd ontwikkeld werd in de Sovjetunie. De Britse overheid wees daarop meteen in de richting van Rusland als mogelijke dader, maar Moskou ontkent er iets mee te maken te hebben.

"Ik werd wakker met het nieuws dat we beiden waren vergiftigd", zegt ze in een interview met Reuters. "We mogen van geluk spreken dat we nog leven. Ons herstel verliep langzaam en buitengewoon pijnlijk. Het feit dat zenuwgas is gebruikt, is schokkend. Mijn leven is op zijn kop gezet", aldus Yulia.

De 33-jarige dochter van de Russische ex-spion sprak op een geheime locatie in Londen met de verslaggever omdat ze nog altijd staatsbescherming geniet. "Ik probeer in het reine te komen met de desastreuze veranderingen waarmee ik zowel fysiek als emotioneel ben geconfronteerd. Daarbij kijk ik niet verder vooruit dan één dag. En ik wil ook mijn vader nog helpen totdat hij volledig is genezen. Op de langere termijn hoop ik terug te gaan naar mijn land."

Skripal deed haar verhaal in het Russisch maar overhandigde de naar eigen zeggen zelfgeschreven verklaring ook op papier in het Engels en Russisch. Ze zette er na het voorlezen haar handtekening onder. Ze wilde geen vragen beantwoorden voor de camera. (Lees verder onder de verklaring.)

Voormalige spion

Sergej Skripal is een voormalige Russische spion die in 2006 in Rusland werd veroordeeld tot dertien jaar gevangenschap wegens spionage voor Groot-Brittannië. In 2010 verleenden de Britten hem asiel na een ‘spionnenruil’ tussen de Verenigde Staten en Rusland.

Skripal zou de identiteit van Russische undercoverspionnen in Europa aan de Britse inlichtingendienst MI6 hebben doorgespeeld.