YouTubester bedreigd na feministische lezing: "Ga in Molenbeek eens in je blote borsten ronddansen, je zal gelijk verkracht worden"

27 december 2019

20u42

Bron: HuffPost, YouTube, Twitter 3 Een bekende YouTubester wordt bedreigd nadat ze een feministische lezing gaf tijdens een event van TEDx in Toulouse. Charlie Danger sprak er over de rivaliteit tussen vrouwen en hoe vrouwen zichzelf en elkaar beoordelen en veroordelen op basis van hun uiterlijk. Ze riep vrouwen op om hun lichaam terug te claimen en dat viel duidelijk niet bij iedereen in de smaak.

Charlie Danger weet waarover ze praat. De wetenschapster heeft een kanaal met meer dan een half miljoen volgers op YouTube – Les Revues du Monde – en daar vertelt ze over enkele van haar passies – geschiedenis, antropologie en archeologie – in een taal die iedereen kan begrijpen.

Rivaliteit

Voor TEDx praatte ze over een onderwerp waar volgens haar nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar is verricht: de rivaliteit tussen vrouwen. Ze vertelde onder meer waarom die rivaliteit vandaag zo aanwezig is en over de rol die mannen daarin spelen: aantrekkelijke vrouwen zouden meer vijandigheid ondervinden omdat ze de toegang van minder aantrekkelijke vrouwen tot goed genetisch materiaal (van mannen) bedreigen.





Tijdens de lezing riep ze vrouwen op om hun lichaam en het concept van vrouwelijke schoonheid terug te claimen. En om zo die rivaliteit om te zetten in zusterliefde. Volgens Danger moet elke vrouw bijvoorbeeld zelf kunnen kiezen of ze zich epileert of niet en mag ze dat niet laten afhangen van wat sociaal aanvaardbaar is. Hetzelfde gaat voor topless rondlopen. Want mannen kunnen dat ongestoord doen, terwijl dat bij vrouwen een probleem is. (lees hieronder verder)

De video van de lezing werd op 4 december op YouTube gezet en is al bijna een half miljoen keer bekeken. Er volgden meer dan 1.500 reacties en die waren niet allemaal even positief. Danger vertelde op Twitter hoe ze bedreigd werd met verkrachting en dood.

Molenbeek

Ze deelde onder meer een tweet waarin iemand haar aanmoedigde om naar Molenbeek te trekken om er topless rond te dansen. “Je zal de eerste zijn en je zal er ook als eerste voor verkracht worden, voor de neus van je vriendinnen, die er als hazen vandoor zullen gaan.”

Danger vroeg TEDx daarop om de commentaren te modereren. “Beledigingen en denigrerende opmerkingen kan ik hebben, maar bedreigd worden met verkrachting is een brug te ver”, klonk het.

Autant je peux tolérer les insultes et les commentaires désobligeants, autant recevoir ponctuellement depuis la mise en ligne des menaces de viol je trouve ça assez limite. Est ce qu'on peut faire quelque chose svp ? Charlie Danger(@ revuesdumonde) link

