YouTubers riskeren gevangenisstraf na nep-bankoverval Michelle Desmet

06 augustus 2020

15u19

Bron: AP 0 Tweelingbroers Alan en Alex Stokes (23) uit Irvine, Californië riskeren een celstraf voor een bankoverval die ze nooit pleegden. Dat melden lokale autoriteiten woensdag.

De twintigers zijn razend populair op sociale media en hebben enkele miljoenen volgers. Vorig jaar namen ze een video op waarin ze deden alsof ze een bank hadden overvallen maar dat liep flink mis. Ze worden beschuldigd van geweld, dreiging, fraude, bedrog en het ten onrechte melden van een noodsituatie.

Tijdens de opname van een van hun video’s in oktober, droegen de twee zwarte kledij, skibrillen en hadden ze zakken vol met nep-geld bij. Ze deden alsof ze zonet een bank hadden overvallen.

Gijzeling

“Ze bestelden een Uber maar toen ze op de achterbank zaten, weigerde de chauffeur hen te vervoeren. Hij was niet op de hoogte van de grap”, luidt het in een officiële verklaring. “Een voorbijganger zag alles gebeuren en dacht dat de jongens een bank hadden overvallen en dat ze de chauffeur gijzelden”.

Toen de politie aankwam, richtten agenten hun geweer op de chauffeur. Ze kwamen er met de schrik van af. De broers kregen een waarschuwing maar werden niet gearresteerd. Slechts vier uur later deden ze ales nog eens over aan de Universiteit van Californië.

“Criminele activiteiten”

“Dit is geen grap”, vertelde Todd Spitzer van de lokale autoriteiten. “Dit zijn serieuze criminele activiteiten. Het kon veel erger afgelopen zijn waarbij iemand gewond of zelfs gedood werd”. Hij noemde de daden “een mislukte poging om meer populariteit op het internet te krijgen door zowel burgers als politieagenten in gevaar te brengen”.

Bij een veroordeling riskeren de broers een gevangenisstraf van vier jaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.