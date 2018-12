YouTuber valt Tinder-date aan met mes en sterft nadat politie hem op de grond werkt met taser kg

31 december 2018

11u17

Bron: WBZ-TV, NBC News 1 Een 25-jarige man uit de Amerikaanse staat Massachusetts is donderdagavond gestorven nadat hij door de politie werd overmeesterd met behulp van een stroomstootwapen. Dat melden Amerikaanse media. De man had een 24-jarige vrouw aangevallen met een mes. Zij raakte ernstig gewond, maar overleefde de aanval.

Bodybuilder Erich Stelzer (25), die even geleden nog een eigen YouTube-kanaal met fitnessvideo’s onderhield, ging donderdagavond op een date met Maegan Tapley (24) een vrouw die hij via Tinder had leren kennen. Wanneer de twee bij hem thuis waren, werd Stelzer echter agressief. De vrouw kon nog net de politie opbellen, vooraleer hij haar aanviel met verschillende wapens, waaronder een mes.



Toen de politie rond 22 uur arriveerde, gebruikte die een taser om Stelzer onschadelijk te maken. De twintiger werd meerdere keren geraakt. Blijkbaar was het meteen duidelijk dat de aanval verkeerd uitdraaide. “Stelzer kreeg onmiddellijk medische aandacht van hulpverleners. Tijdens de rit naar een lokaal ziekenhuis, raakte hij bewusteloos en later werd hij dood verklaard”, laat de politie weten in een statement

Te hard aangepakt

Het is niet duidelijk waarom de stoppen plots doorsloegen bij de fitnessfanaat. Volgens één bron had de man mogelijk een “mentaal gezondheidsprobleem”, meldt lokale nieuwszender WBZ-TV. De vader van Stelzer beweert dat zijn zoon in ieder geval te hard werd aangepakt door de politie. Volgens hem werd hij vier keer geraakt door het stroomstootwapen.



“Ik wil me verontschuldigen tegenover het meisje dat werd aangevallen, maar tot ik van de politie hoor wat er gebeurd is, oordeel ik nog niet”, zegt de vader aan NBC News. Mogelijk voelde de politie zich bedreigd door de twintiger, die ongeveer 2 meter groot was en zo’n 130 kilogram woog.



De vrouw die werd aangevallen liep verwondingen op in het gezicht, maar ze zal volledig herstellen.