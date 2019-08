YouTuber slaat en bespuwt hond in video: politie start onderzoek naar dierenmishandeling PVZ

08 augustus 2019

14u58

Bron: CNN 1 De 20-jarige Brooke Houts ligt onder vuur nadat ze een filmpje verspreidde waarin ze haar hond sloeg, bespuwde en op de grond duwde. De Amerikaanse YouTuber heeft de beelden intussen verwijderd, maar online blijft het kwade berichten regenen. De politie is een onderzoek gestart naar dierenmishandeling.

Het zou eigenlijk een grappige YouTube-video moeten zijn waarin Brooke haar hond beetneemt, maar in plaats daarvan publiceerde ze per ongeluk onbewerkte beelden. In die video is te zien hoe ze het enthousiaste dier hardhandig aanpakt en kwaad toeroept. Toen een fan het gewelddadige gedrag opmerkte en onthutst reageerde, verwijderde Brooke de video meteen. Maar het kwaad was al geschied.

De populaire YouTube-commentator Keemstar verspreidde de oorspronkelijke beelden via Twitter, en die zijn intussen meer dan 24 miljoen keer bekeken. In de reacties blijven de haatberichten binnenstromen en velen eisen dat Brooke van YouTube wordt verbannen. Ook dierenrechtenorganisatie PETA reageerde al op de video, ook zij vragen aan YouTube om het profiel van Brooke Houts offline te halen. YouTube zelf heeft nog niet gereageerd op het voorval.

SHOCKING! YouTuber @brookehouts uploads a unedited wrong video file to her channel! The Unedited version shows her ABUSING HER DOG! pic.twitter.com/3dKE3DvQVL KEEM 🍿(@ KEEMSTAR) link

Mishandeling

In een tweet heeft Brooke zich intussen geëxcuseerd. Ze geeft toe dat haar gedrag ontoelaatbaar was, maar ze blijft volhouden dat ze geen dierenmishandelaar is. “Wanneer mijn dobermann van 35 kilogram met zijn open mond in mijn gezicht springt, moet ik hem als hondenouder laten zien dat dit gedrag onacceptabel is. Maar ik wil ook duidelijk maken dat wat mijn hond ook doet, ik hem niet zo had mogen behandelen”, schrijft de YouTuber. Verder laat ze ook weten dat haar hond geen fysieke of mentale pijn heeft geleden en nog steeds vrolijk rond haar loopt.

De politie heeft in samenwerking met de dierenbescherming een onderzoek geopend wegens mogelijke dierenmishandeling. Zij hebben verder niet gereageerd.