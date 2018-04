Youtuber riskeert celstraf nadat hij Oreos vult met tandpasta en laat opeten door dakloze man ADN

20 april 2018

10u21

Bron: The Independent, El Pais 3 Een bekende Youtuber met meer dan 1 miljoen volgers riskeert een celstraf van twee jaar. De jongeman vond het grappig om Oreokoekjes te vullen met tandpasta en ze dan aan een dakloze man te geven. “Dit zal zijn tanden wat properder maken. Ik denk dat hij ze niet meer gepoetst heeft sinds hij arm is”, lachte Kanghua Ren.

Kanghua Ren, een 20-jarige uit Barcelona die zichzelf op Youtube ‘ReSet’ noemt, legde vorig jaar alles vast: hoe hij de koekjes vulde met tandpasta, een onwetende dakloze man op straat aansprak en hem dan de koekjes aanbood, samen met een briefje van 20 euro. De man, door de autoriteiten geïdentificeerd als de Roemeense Gheorge L. (52), nam het geld en de koekjes dankbaar aan en at er een deel van op. “Misschien ben ik een beetje te ver gegaan”, lachte Kanghua achteraf. “Maar bekijk het van de positieve kant: dit zal zijn tanden wat properder maken. Ik denk dat hij ze niet meer gepoetst heeft sinds hij arm is.”

De video werd duizenden keren bekeken en leverde de 'grapjas' iets meer dan 2.000 euro op via advertenties. Maar de kijkers reageerden verbouwereerd en boos. "Walgelijk", klonk het. De vlogger verdedigde zichzelf. “Mensen overdrijven echt als je grapjes uithaalt met mensen die op straat leven. Als ik het met een ‘normale mens’ had gedaan, zouden ze niets zeggen.” Later verwijderde hij het filmpje en zocht hij de dakloze man opnieuw op. Hij stopte hem 300 euro toe om te zwijgen over het hele verhaal.

Ziek

De woede bleef hem echter achtervolgen en bereikte ook het stadsbestuur in Barcelona. Het Spaanse gerecht wil hem nu een boete en tot twee jaar gevangenis opleggen voor een totaal gebrek aan morele integriteit. Ze willen ook dat de dakloze man een schadevergoeding krijgt. De man werd immers ziek na het eten van de koekjes en moest enkele minuten later overgeven. Aan El Pais verklaart Gheorge dat hij zich nog nooit zo slecht behandeld heeft gevoeld. Hij wist ook helemaal niet dat de jongeman een bekende was op het internet en dat hij die dag gebruikt was voor diens portefeuille en bekendheid.

Het is niet de eerste keer dat de vlogger overgaat tot wansmakelijke acties om zoveel mogelijk views te krijgen. Eerder liet hij kinderen en senioren sandwiches eten met uitwerpselen van katten.