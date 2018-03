Youtuber ontdekt verlaten Eurostar in bos nabij Belgische grens HR

12 maart 2018

09u42

Bron: La voix du Nord, France Bleu Nord 1491 Een Youtuber heeft in een bos in het Franse Valenciennes, op zo'n 10 kilometer van de Belgische grens, een verlaten Eurostar ontdekt. De opmerkelijke beelden lokten op een maand tijd al meer dan 1,3 miljoen kijkers.

Youtuber AdcaZz uit Parijs is niet aan zijn proefstuk toe. Uit zijn profiel blijkt dat hij uitblinkt in urban exploring, het in beeld brengen van verlaten plaatsen en gebouwen, vaak ook op plaatsen die niet publiek toegankelijk zijn. Voor deze video trok hij samen met een aantal vrienden naar een bos in de buurt van Valenciennes in het noorden van Frankrijk, op zo'n 10 kilometer van de Belgische grens.

Google Maps

Daar duikt midden in het bos plots een verlaten trein van Eurostar op, de hogesnelheidstrein die sinds 1994 Londen met Parijs en Brussel verbindt. De man had de trein gevonden via Google Maps. De Eurostar 3018, die niet meer in gebruik is sinds 2014, heeft 13 wagons en twee buffetwagens. Sommige delen van de trein lijken eerder al bezocht door vandalen, maar andere zijn nog volledig intact. Er liggen zelfs nog magazines op de zetels, achtergelaten door de laatste reizigers.

"Veel van dit materiaal kan nog hergebruikt worden", klaagt AdcaZz aan op France Bleu Nord. "Het is schandalig dat dit hier zo wordt achtergelaten." Eurostar zegt in een reactie aan de Franse krant dat de trein er slechts tijdelijk staat, in afwachting om ontmanteld te worden.