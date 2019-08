YouTuber bezoekt verlaten 'lovehotel' in Japan Redactie

23 augustus 2019

Exploring the Unbeaten Path, een YouTuber, ging op bezoek in een verlaten lovehotel in Japan. De urban explorer, iemand die verlaten plekken bezoekt, trok er rond met zijn camera. Hij vond er ufo’s, een bondagekamer en zelfs een ruimte voor iedereen die fan is van Disney.

Lovehotels komen wel vaker voor in Japan. Koppels gaan er vaak naartoe om te kunnen ontsnappen aan het drukke leven in Japan. In de lovehotels hebben ze privacy die ze daarbuiten vaak niet hebben. Veel Japanners leven met meerdere mensen in één ruimte waardoor privacy niet altijd even makkelijk is.