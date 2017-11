YouTube verwijdert tienduizenden video's van radicale moslimprediker

Anwar al-Awlaki JC

15u50

Bron: The Guardian 5 EPA Anwar al-Awlaki in een videoboodschap. YouTube heeft tienduizenden video's van de vermoorde radicale moslimprediker Anwar al-Awlaki verwijderd. De zet kadert in de campagne van de videodienst tegen extremisme, maar experten waarschuwen voor dergelijke ad-hocacties.

Het is de eerste keer dat Googles videodienst een dergelijke actie onderneemt tegen één specifiek persoon. Al-Awlaki, die in 2011 in Jemen om het leven gebracht werd door een Amerikaanse drone, liet een enorme verzameling preken, lezingen en essays achter. Die varieerden van redelijk mainstream tot zeer radicaal.

In sommige van zijn preken riep hij expliciet op tot geweld tegen de Verenigde Staten. Al-Awlaki raakte bekend als de 'YouTube-islamist', omdat zijn radicale preken geciteerd werden door sommige extremisten.

Grijze zone

In 2011 besliste YouTube video's te verwijderen die aanzetten tot terreur of geweld. Enkele honderden filmpjes van al-Awlaki werden offline gehaald. Maar zijn meer gematigde toespraken zaten in een grijze zone van het beleid en bleven beschikbaar.

Na oproepen van terreurexperten om meer proactief op te treden om radicalisering te voorkomen, heeft Google nu alsnog beslist dat al-Awlaki's werk een uitzondering vormt op de regel. Die experten stellen dat predikers als al-Awlaki veel materiaal hebben dat niet expliciet oproept tot geweld, maar wel hints daartoe bevat. Mensen die die video's bekijken en het eens zijn met de boodschap, kunnen dan gemotiveerd raken om op zoek te gaan naar de meer expliciete video's. Die mogen dan al jaren verwijderd zijn op YouTube, elders op het web zijn ze nog steeds gemakkelijk te vinden.

"Gestraft individu"

Volgens The New York Times leverde een zoektocht op YouTube naar al-Awlaki vorige herfst nog 70.000 video's op. Vandaag zijn het er minder dan 20.000, waarvan de meerderheid video's over hem van andere kanalen.

Adam Hadley van Tech Against Terrorism juicht de verwijdering van de video's toe, maar stelt dat dit niet volstaat. "Dergelijke ad-hocsancties hebben we niet nodig", zegt hij. "Al-Awlaki is nu een gestraft individu. We hebben een gebalanceerde reactie nodig op alle soorten terrorisme - ook extreemrechts terrorisme. Het is gemakkelijk om bepaalde video's te viseren en zich te verschuilen voor de fundamentele vragen over hoe radicalisering werkt. We spreken hier over mensen die zeer kwetsbaar zijn. Deze content is niet het enige probleem."