YouTube verbiedt filmpjes voor verkoop en montage van wapens

22 maart 2018

16u32

Bron: dpa 0 De videowebsite YouTube beperkt voortaan de content over wapens op zijn platform. Beelden die aanzetten tot de aankoop van wapens of wapenonderdelen, of handleidingen voor de montage ervan, mogen niet meer op YouTube gepost worden. Dat deelde het dochterbedrijf van Google op haar helppagina's mee.

Met wapenonderdelen worden vooral de omstreden zogeheten 'bump stocks' bedoeld, een type kolf dat op semi-automatische wapens kan gemonteerd worden waardoor die even snel schieten als (verboden) automatische vuurwapens.

Een medewerkster van Google had dinsdag op het YouTube-helpforum de verstrenging van de regelgeving aangekondigd. De nieuwe richtlijnen zouden over een maand van kracht worden. Het verbod op wapen-videos maakt deel uit van de "gebruikelijke veranderingen, die we continu in ons beleid aanbrengen", schreef ze.

Demonstratie

Verschillende Amerikaanse media wijzen er echter op dat Google videos over wapens verbiedt slechts enkele dagen voor de aangekondigde grootschalige demonstratie van overlevenden van het bloedbad in een school in Florida, dat in de Verenigde Staten hernieuwde debatten over een strengere wapenwetgeving had uitgelokt. De March For Our Lives vindt zaterdag plaats.

Wapenliefhebbers in de VS protesteerden tegen de beslissing. De lobbyorganisatie NSSF omschreef de "censuur" van YouTube in een mededeling als "zorgwekkend". Wapenhandelaar Spikes Tactical, wiens YouTube-kanaal naar eigen zeggen werd geblokkeerd, postte de mededeling over de blokkering op Instagram met de boodschap: "Liberaal links zal onze vrijheden langzaam uithollen, onze rechten ondermijnen en als eerste stap onze stem te smoren".