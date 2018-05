YouTube-ster vertrekt met privéjet op decadent vrijgezellenweekend en laat zijn fans meegenieten avh

03 mei 2018

17u54 0 De Zweedse YouTube-ster Jon Olsson (35) stapt binnenkort in het huwelijksbootje met modeblogster Janni Delér. Maar voor hij zijn vrijgezellenleven vaarwel zei, zette hij nog een laatste keer de bloemetjes buiten met zijn vrienden. En dat mocht blijkbaar wat kosten.

Jon Olsson is een professioneel skiër, die nu vooral furore maakt met zijn filmpjes op YouTube. Meer dan 1,1 miljoen mensen zijn geabonneerd op zijn YouTube-kanaal en elk filmpje wordt honderdduizenden keren bekeken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Olsson behoorlijk rijk is. Maar dankzij zijn schoonvader, vastgoedmiljardair Rickard Delér, moest hij geen cent uitgeven aan zijn vrijgezellenfeest. Delér betaalde het feest, met alles erop en eraan.

Olsson werd traditiegetrouw ‘gekidnapt’ uit zijn luxevilla in het Spaanse Marbella. Zijn vrienden zetten hem in een helikopter, maar niet voor hij in de hangar een lapdance had gekregen. Vervolgens zetten de vrienden koers naar Malaga, waar ze op de beroemde racebaan van Ascari enkele rondjes deden.

Na de race stapten Olsson en zijn vrienden op een privéjet ter waarde van 50 miljoen euro. Aan boord zetten ze het feestje gewoon verder met champagne en luide muziek.

De jet bracht hen naar Barcelona, waar de vrienden hun intrek namen in een luxesuite van het W Hotel, een tophotel met vijf sterren. De suite was uitgerust met een ronddraaiend bed en een jacuzzi.

Om de dag af te sluiten trok de groep de stad in voor een feestnacht.