YouTube-ster racet met 160 km/u op verkeerde weghelft en raakt andere wagen: moeder en dochter (12) komen om, ook YouTuber zelf sterft

26 augustus 2018

11u28

Bron: RTL, AD 0 De populaire YouTuber Trevor Heitmann, bekend als McSkillet, heeft een dodelijk ongeluk veroorzaakt. De jongeman was aan het spookrijden op een snelweg in de Amerikaanse stad San Diego toen hij met 160 km/u tegen een andere wagen is gereden. De inzittenden van die auto en Heitmann zelf zijn omgekomen.

De 18-jarige Trevor Heitmann is bekend geworden met zijn video’s waarin hij het spel Counter-Strike: Global Offensive speelt. Zijn YouTube-kanaal heeft bijna 900.000 abonnees. Hij handelde ook in bestanden voor de game waarmee spelers het uiterlijk van een personage en wapens kunnen aanpassen.

Heitmann reed in zijn zwarte McLaren 650S tegen een SUV. Dat veroorzaakte een kettingbotsing. De twee inzittenden van de SUV, een 43-jarige vrouw en haar 12-jarige dochter, zijn omgekomen. Ook de YouTuber overleefde de crash niet. Het is niet duidelijk waarom hij aan de verkeerde kant van de weg reed. Maar de politie bekijkt of de jongeman ook iets te maken had met een incident dat heeft plaatsgevonden dertig minuten voor de botsing. Ooggetuigen zagen een zwarte sportwagen door het hek van een basisschool rammen. De bestuurder stapte uit en gooide een raam in alvorens hij snel weg reed.

