YouTube sluit kanaal af van vader die dochtertjes doet braken, in broek doet plassen en gillen van angst. Hij had meer dan 8 miljoen volgers Koen Van De Sype

18u52

Bron: BuzzFeed, Variety, The New York Times 1 YouTube YouTube heeft een einde gemaakt aan het videokanaal van een alleenstaande vader uit de Verenigde Staten. Greg Chism postte filmpjes waarin onder meer te zien was hoe hij zijn dochters Victoria (4) en Annabelle (6) tot huilens toe de stuipen op het lijf joeg en hen verplichtte om te eten tot ze moesten braken. Mogelijk nog erger: hij had meer dan 8 miljoen volgers.

YouTube nam de beslissing nadat er klachten binnenkwamen over de “verontrustende” aard van de filmpjes op het kanaal, die grensden aan “kindermishandeling”. Zo is in een van de video’s te zien hoe Chism de badkamer inkomt waar zijn dochters in bad zitten en een kikker in het water gooit. Zijn jongste dochter gilt het uit van de schrik en is duidelijk in paniek. “Nee, papa, stop”, roept ze, terwijl ze op de rand van het bad probeert te gaan staan. In een ander filmpje doet hij iets soortgelijks met een kreeft tot het meisje zich verbergt achter haar zusje en staat te huilen van de angst: “Doe het weg!”

Verkleden

Heel wat van de filmpjes op het Toy Freaks-kanaal tonen ook hoe de meisjes zich verkleden als baby’s en zich vervolgens ook zo gedragen. De zusjes geven elkaar te eten tot ze braken en plassen in hun broek. De camera filmt alles en zoemt vervolgens in op het resultaat. "We nemen veiligheid van kinderen ernstig en hebben een duidelijk beleid tegen kindermishandeling”, aldus een woordvoerder van YouTube. “We hebben onze policy onlangs nog strikter gemaakt nadat er melding kwam van zorgwekkende filmpjes met minderjarigen. Het kanaal ‘Toy Freaks’ is afgesloten omdat het onze richtlijnen overtrad. We gaan nog een onderzoek voeren naar soortgelijk materiaal.” (lees hieronder verder)

Ook twee andere kanalen van Chism – Freak World en Freak Family – zijn intussen niet meer actief. Volgens de woordvoerder van de vader sloot hij die zelf af. “Hij vond dat verstandig na de bezorgdheid rond Toy Freaks”, klinkt het. Zelf zegt Chism dat YouTube hem contacteerde “om zijn bezorgdheid te uiten over het feit dat zijn kanaal een publiek aantrok dat niet inzat met het welzijn van kinderen”.

Creativiteit

“Victoria, Annabelle en ik willen onze fans bedanken”, zegt hij in een verklaring. “Ze hebben mijn meisjes de kans gegeven om hun creativiteit en zelfvertrouwen de afgelopen jaren te ontwikkelen. Ik vind het verontrustend dat mensen het verkeerde plezier uit onze video’s zouden halen, maar apprecieer de bezorgdheid van YouTube. Het is een ongelofelijke ervaring geweest.” (lees hieronder verder)

In een interview uit 2015 vertelde Chism hoe hij met zijn kanaal begon. “Het waren eerst gewoon familievideo’s, die ik online postte. Van de kinderen die aan het spelen waren. Na een tijdje begon ik een patroon te zien. Sommige video’s kregen meer views dan andere. En daarop begon ik te focussen. Ik analyseerde elk filmpje, de titel, de omschrijving, de tags en de inhoud en probeerde het succes te herhalen. Een van de filmpjes ging zelfs viraal en daar kon ik wat geld aan verdienen.”

Genre

Kinderen die zich als baby’s gedragen blijkt overigens een echt genre te zijn op YouTube. Ouders drukten er al hun bezorgdheid over uit in de New York Times. Ze rapporteerden dat sommige van de meer verontrustende video’s door de veiligheidsfilters raken. Volgens YouTube is het vinden van dergelijke beelden zoeken naar een naald in een hooiberg. Het bedrijf vraagt ouders dan ook om het te melden als ze video’s zien voorbijkomen waarvan de inhoud hen ongepast lijkt.