Yosemite: opnieuw rotsblok afgebroken 10u05

Na het dodelijke ongeval op de beroemde rots El Capitan (2.300 meter) in het Yosemite National Park in de Verenigde Staten, is opnieuw een enorme rotsblok omlaag gestort van de rots. Het nationale park maakte bekend dat daarbij ook een gewonde is gevallen. Door het puin is de straat aan de noordkant van de rots afgesloten.