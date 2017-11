Yoko Ono haalt slag thuis tegen Hamburgs café 'Yoko Mono' EB

14u44

Bron: DPA, Belga 0 EPA Yoko Ono De 84-jarige Japans-Amerikaanse artieste Yoko Ono heeft van de rechter gelijk gekregen in haar strijd tegen een café dat zich 'Yoko Mono' had genoemd. Het café in de Duitse stad Hamburg wordt daardoor gedwongen van naam te veranderen.

Yoko Ono, vooral bekend als de weduwe van popster John Lennon, had in juli Nima Garous-Pour aangeklaagd. Ze eiste dat Garous-Pour de naam van zijn café zou aanpassen, omdat er een kans op naamsverwarring ontstond.

Een woordvoerder van de rechtbank zegt dat Ono in het gelijk werd gesteld omdat iemand "een verband - van gelijke welke aard - zou kunnen vermoeden tussen de eiser en de bar". Van een "louter toevallige overeenkomst" kan bovendien geen sprake zijn, zo klinkt het nog.

"Instituut"

De 19 jaar oude bar, die in Hamburger Abendblatt omschreven werd als een "instituut" in de Hamburgse caféwereld, is onlangs naar een andere wijk in Hamburg verhuisd. Uit voorzorg had de zaak daar gewoon onder de naam 'Mono' de deuren geopend.

Garous-Pour heeft in een reactie aan het Duitse persbureau DPA al laten weten dat hij erg ontgoocheld is over de uitspraak. "Ik had gehoopt de naam te kunnen houden", zo klinkt het. Zijn advocaat bekijkt nog of er in beroep wordt gegaan.

Yoko Ono laat zich de wel vaker opmerken met pogingen om haar naam of die van haar vroegere man te beschermen. De Poolse fabrikant van de limonadedrank met de nochtans goedgevonden naam 'John Lemon', had in september ook al noodgedwongen een naamsverandering moeten doorvoeren. De producent besliste de uitspraak van de rechter niet af te wachten en de drank te herdopen tot 'On Lemon'.