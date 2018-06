Yoka overleefde de Holocaust en werd als kind ook van haar ouders gescheiden: "Dat trauma heeft me mijn hele leven lang achtervolgd" Karen Van Eyken

19 juni 2018

12u45

Bron: The Guardian 16 Yoka Verdoner overleefde de Holocaust. De huidige gebeurtenissen in de Verenigde Staten waarbij migrantenkinderen van hun ouders worden gescheiden, roepen hartverscheurende herinneringen op bij de Joodse vrouw van Nederlandse afkomst die nu in Californië woont. "Ik weet uit ervaring wat dit met je doet als kind. Het zijn littekens voor het leven."

"De dramatische ontwikkelingen aan de grens met Mexico, waar kinderen uit de armen van hun moeders en vaders worden gerukt en naar detentiecentra of pleeggezinnen worden gestuurd, doen me huilen. Ik weet wat ze meemaken", schrijft Verdoner in een hartroerend opiniestuk in de Britse krant The Guardian.

"Toen we kinderen waren, werden mijn broer, zus en ik ook van onze ouders gescheiden. En de problemen die we sindsdien hebben ondervonden, zijn een spiegel van het leed waar deze kleintje mee te maken krijgen.

Mijn familie was Joods en woonde in 1942 in Nederland toen het land werd bezet door de nazi's. Wij, de kinderen, moesten onderduiken bij pleeggezinnen die hun leven voor ons riskeerden. Ze beschermden ons, ze hielden van ons en we hadden het geluk dat we de oorlog hebben overleefd en goed werden verzorgd.

Toch blijft de scheiding van toen tot op de dag van vandaag nazinderen. Mijn broer probeert de blijvende pijn van zich af te schrijven in zijn memoires. Het is 76 jaar geleden, maar de herinnering aan de scheiding heeft hem nooit meer losgelaten. Hij schrijft er nog steeds over in de tegenwoordige tijd:

'In het eerste huis schreeuw ik zes weken lang. Dan word ik overgeplaatst naar een ander gezin en stop ik met schreeuwen. Ik geef het op. Niets om me heen is me bekend. Alle mensen om me heen zijn vreemden. Ik heb geen verleden. Ik heb geen toekomst. Ik heb geen identiteit. Ik ben nergens. Ik ben bevroren van angst. Het is de enige emotie die ik kan uiten. Als kind van drie jaar ben ik ervan overtuigd dat ik een vreselijke fout heb begaan die mijn bekende wereld heeft doen verdwijnen. De rest van mijn leven probeer ik wanhopig om geen fout meer te maken.'

Het tweede pleeggezin van mijn broer gaf heel veel om hem en heeft al die jaren contact met hem gehouden. Toch probeert hij nu als kranige tachtiger nog steeds te begrijpen waardoor hij als kind zo angstig is geworden en voor van de rest van zijn leven zo angstig is gebleven. Hij is zeer charmant en intelligent, maar heeft hij nooit een baan kunnen behouden vanwege zijn onvermogen om opdrachten tot een goed einde te brengen. Immers, indien hij volhardde zou hij opnieuw een fout kunnen maken, en dat zou het einde betekenen van de wereld die hij kende.

Mijn jongere zus was vijf jaar oud toen ze gescheiden werd van onze ouders. Ze begreep niet wat er aan de hand was en waarom ze plotseling met een onbekende groep volwassenen moest samenleven. Haar hele leven lang werd ze geplaagd door ernstige depressies.

Ik was ouder: zeven. Ik was meer in staat dan mijn broers en zussen om te begrijpen wat er gebeurde en waarom. Ik heb het grootste deel van de oorlog doorgebracht bij Dick en Ella Rijnders. Dick was burgemeester van een kleine, landelijke gemeente en hij en Ella woonden in een prachtig huis naast een brede waterweg. Ella glimlachte vriendelijk en Dick noemde me zijn 'oudste dochter'. Ik kon normaal naar school, vrienden maken en deel uitmaken van het dorpsleven. Ik had buitengewoon veel geluk, maar ik was niet bij mijn eigen ouders, zus en broer. En uiteindelijk moest ik ook dit liefdevolle gezin verlaten. Ik keerde uiteindelijk terug naar mijn eigen familie, maar het was opnieuw een soort van scheiding.

In mijn latere leven kon ik me nooit echt settelen. Ik woonde in verschillende landen en had een succesvolle carrière, maar was nooit in staat om duurzame relaties aan te gaan. Ik ben nooit getrouwd. Ik vergeet haast mijn eigen angst en depressie te vermelden, en de vele jaren van psychotherapie.

Mijn verdriet en woede over wat er vandaag gebeurt, komt dan ook niet uit de lucht gevallen. We kunnen verwachten dat duizenden levens jarenlang of voor altijd verwoest worden door dit 'zerotolerancebeleid'. We kunnen verwachten dat bejaarde mannen en vrouwen, tientallen jaren later, nog steeds lijden, het zich nog steeds herinneren en nog steeds over de gebeurtenissen in de tegenwoordige tijd zullen schrijven.

Wat er vandaag in de Verenigde Staten gebeurt, is net zo slecht en misdadig als wat wij als kinderen hebben moeten meemaken in het Europa van de nazi's. Dit moet onmiddellijk stoppen."