Yoga-instructrice die 17 dagen lang verdwaald was in wildernis Hawaï: “Het was dom mijn telefoon in de auto te laten” IB

29 mei 2019

04u08

Bron: Reuters 0 Yoga-instructrice Amanda Eller die na 17 dagen in de wildernis van Hawaï afgelopen dinsdag gered werd, heeft in een persconferentie meer inzicht gegeven over hoe ze zo lang wist te overleven. De vrouw zegt dat ze mediteerde om kalm te blijven, maar gaf ook toe dat het dom was dat ze haar telefoon niet meegenomen had tijdens haar wandeling.

Amanda Eller (35) verdwaalde op 8 mei in het Makawao Forest Reserve op het eiland Maui in Hawaï. Een dag later werden haar auto en telefoon opgemerkt aan de start van de Kahakapao Loop Trail en werd een zoektocht naar de 35-jarige vrouw in gang gezet.

Meer dan twee weken later werd Eller uiteindelijk gespot door een helikopter die was ingezet om haar te zoeken. Ze stond in een riviertje te zwaaien naar de helikopter, hemelsbreed op zo’n zes kilometer afstand van de plek waar ze haar auto had achtergelaten.

lees verder onder de foto:

Nu heeft de vrouw tijdens een persconferentie inzicht gegeven over haar dagen in de wildernis. Ze vertelde dat een sterke innerlijke kracht haar in staat stelde positief te blijven en hoop te houden. “Je kan op een rots gaan zitten en sterven of vol zelfmedelijden het slachtoffer spelen óf je kan naar die waterval wandelen en voor het leven kiezen”, zei ze.

Spirituele boot camp

De vrouw beschreef haar avontuur in de wildernis als een transformerende ervaring en had het over “een spirituele boot camp”. “Dit was een extreem spirituele reis voor me”, vertelde de vrouw. “Het was een kans om zonder alle comfort van het moderne leven te zien wat er overbleef. En daarin lag zoveel schoonheid.”

lees verder onder de foto:

De grootste uitdagingen voor Eller waren om zichzelf ’s nachts warm te houden, het vinden van eetbare planten (waar ze enige rudimentaire kennis over had) en zich voortbewegen nadat ze gewond raakte aan haar knie. De nachten bracht Eller naar eigen zeggen door in het hoge gras of juist op grote rotsen. Soms sliep ze in verlaten berenholen.

Rolstoel

De vrouw, die de persconferentie vanuit een rolstoel deed, hoopt snel weer aan het werk te kunnen gaan en hoopt binnen twee weken al zonder krukken te kunnen lopen. Gevraagd naar wat ze de volgende keer zeker anders zou doen wanneer ze naar het bos zou trekken, antwoordde ze dat ze zichzelf niet goed had voorbereid op de tocht. “Het was ook erg dom dat ik mijn telefoon in de auto heb laten liggen.”