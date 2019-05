Yoga-instructrice Amanda vertelt over 17 dagen in de wildernis Redactie

29 mei 2019

07u31

Bron: AP 0

Yoga-instructrice Amanda Eller ging op 8 mei wandelen op het eiland Maui, in Hawaï, hiken. Maar Amanda verdwaalde en was ook haar telefoon in haar auto vergeten. De vrouw werd pas na 17 dagen teruggevonden door een helikopter. Ze had verwondingen aan haar benen, maar stelt het al bij al goed. “Het is bizar, het verhaal is heel bizar. Mensen zien mij nu als een held, maar zo voel ik me niet,” klinkt het bij Amanda.

De vrouw is wel blij dat ze nu andere mensen kan inspireren. Door meditatie is ze al die tijd kalm gebleven, getuigt ze.