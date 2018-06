Yassine Atar in verdenking gesteld voor medeplichtigheid aan voorbereiding aanslagen Parijs sam

05 juni 2018

19u28

Bron: belga 0 Yassine Atar is in verdenking gesteld voor medeplichtigheid in de voorbereiding van de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs. Hij werd opgesloten, meldt het parket van de Franse hoofdstad.

Atar werd in maart 2016 in België opgepakt. Hij is de broer van Oussama Atar, een andere verdachte in datzelfde onderzoek, en een neef van de gebroeders El Bakraoui, de kamikazes van de aanslagen in maart 2016 in Brussel. Hij was vandaag nog overbracht naar Frankrijk.

Atar werd er in eerste instantie van verdacht zichzelf twee keer te hebben willen opblazen in Brussel, onder meer in de fanzone op het Rogierplein tijdens het EK Voetbal in juni 2016. Die verdenkingen konden niet bewezen worden, waardoor deze aantijgingen vervielen.

In het onderzoek naar de aanslagen in Parijs, wordt Yassine Atar ervan verdacht de telefoonterminal te hebben geactiveerd toen de gebroeders El Bakraoui in contact stonden met Abdelhamid Abaaoud, de coördinator van de aanslagen, aldus RTL.

"Dat betekent niets, in de mate dat deze antenne een zone van meerdere kilometers dekt. En strikt genomen bewijst dus niets dat Yassine Atar zich in de buurt van de gebroeders El Bakraoui zou bevonden hebben", zei Atars advocaat Sébastien Courtoy aan RTL.