Yale-prof psychiatrie over Trump na verwarde uitspraken: “Hij moet zéker onderzocht worden” Joeri Vlemings

04 april 2019

16u22

Bron: Huffington Post 9 Donald Trump heeft zich de laatste tijd opvallend vaak verward uitgelaten. Van “Tim Apple” tot “mijn vader is in Duitsland geboren”. De president van de VS voedt zo de veronderstellingen van eventueel beginnende dementie en van verminderende cognitieve vaardigheden. Volgens Bandy Lee, professor psychiatrie aan Yale, moet Trump alleszins medisch worden onderzocht.

Ze zijn niet onopgemerkt gebleven, de recente versprekingen van Trump. Enkele weken geleden noemde hij Tim Cook, de CEO van Apple, eenvoudigweg “Tim Apple”. Naar Venezuela verwees hij als een “bedrijf”, en gisteren beweerde hij nog eens dat zijn vader in Duitsland is geboren, terwijl Fred Trump het levenslicht zag in de Bronx in New York. Het was Donald Trumps grootvader - de vader van zijn vader Fred Trump - die afkomstig was van Duitsland. Ook nog gisteren struikelde Trump herhaaldelijk over het woord “origins” dat hij maar bleef verbasteren tot “oranges”. En plots verklaarde hij zonder aanleiding: “Ik ben heel normaal”.

Professor Bandy Lee haalt al deze voorbeelden aan in haar argumentatie dat een psychologisch onderzoek zich opdringt aan de Amerikaanse president. Lee waarschuwt al jaren telkens opnieuw voor de mentale gezondheid van Trump.

“Ik denk dat hij in een vroeg stadium van dementie zit, en het wordt alleen maar erger”, bevestigt ook John Gartner, klinisch psycholoog met praktijken in New York City en Baltimore. Beide geneesheren benadrukken dat ze geen sluitende diagnose kunnen geven omdat ze Trump niet zelf grondig onderzocht hebben. Maar Gartner merkt wel op dat Trump dagelijks in de kijker loopt: “Het bewijs ligt voor onze ogen”.

Hogan Gidley, woordvoerder van het Witte Huis, ontkent dat Trump cognitieve problemen zou hebben en noemt de artsen “walgelijk”. “Ze zouden beschaamd moeten zijn dat ze hun titels misbruiken in een poging hun persoonlijke politieke overtuiging door te drukken”, klinkt het.

Over het ‘Tim Apple’-geval zegt Gartner: “Dat was echt een cognitieve lapsus, die hij daarna ook nog eens probeerde toe te dekken”. Trump verklaarde dat hij “Tim Cook Apple” had gezegd, maar dat “Cook” niet goed verstaanbaar was. Daarna zei hij dat hij om tijd te winnen woorden had overgeslagen.

Het Witte Huis maakte dit jaar niet bekend welke arts Trump aan het jaarlijks verplichte medisch onderzoek onderwierp en gaf maar weinig informatie vrij over de resultaten ervan. Een schril contrast met vorig jaar. Toen stond de behandelende arts Ronny Jackson de pers bijna een uur lang te woord en pochte Trump zelf nog met zijn score van 30 op 30 op een cognitieve test.

Meest gedocumenteerde leugenaar

Volgens Gartner is Trump de laatste maanden sterk achteruitgegaan tegenover vroeger, toen “de president niet alleen in volledige zinnen, maar zelfs in volledige paragrafen sprak”.

Gartner wijst vooral op het narcisme van Trump, waarvan een van de symptomen herhaaldelijk liegen is. “Donald Trump is de meest gedocumenteerde leugenaar in de menselijke geschiedenis”, aldus Gartner. “We observeren zijn gedrag elke dag.”