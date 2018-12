Xinjiang verplicht moslims tot gratis arbeid en textielfabrieken profiteren: “Ook Europese winkels verkopen kledij afkomstig van gratis werkkrachten" AW

17 december 2018

16u00

Bron: NYT 0 In China wordt de moslimminderheid al enige tijd geviseerd. In het uiterste westen zitten honderdduizenden tot zelfs een miljoen moslims -zonder enige vorm van proces- vast in kampen. Ze gaan er gebukt onder het werk, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat: vermomd als jobtraining, maar in feite gaat het om gedwongen arbeid.

Het propagandamateriaal van de Communistische Partij in China suggereert dat de detentie- of heropvoedingskampen in Xinjiang armoede willen verhelpen en de leden intelligenter willen maken. De Chinese overheid stelt de heropvoedingskampen dus gelijk met ‘jobtrainingen’. Intussen bewijzen enkele beelden en getuigenissen het tegendeel.



Ongeveer een miljoen moslims huizen momenteel in de zogenaamde detentiekampen waar ze gedwongen worden tot zware arbeid. Vaak moeten ze aan de slag gaan in grote textielfabrieken waar ze veertien tot zelfs zestien uur per dag moeten werken, voor een hongerloon of helemaal niets. En dat is natuurlijk een gegeven waar de grote bedrijven van profiteren.

Internationaal protest

Zelfs voordat er sprake was van gedwongen arbeid kwam er veel internationaal protest op de detentiekampen voor moslims in China. Maar ondanks de oproep van mensenrechtenambtenaren van de Verenigde Naties alsook functionarissen van de Verenigde Staten om de kampen op te doeken, houdt China hardnekkig vol. “Het ziet er nu zelfs naar uit dat de bedrijven profiteren van de erg goedkope en zelfs gratis werkkrachten”, aldus John Kamm, stichter van Dui Hua, een mensenrechtenorganisatie gevestigd in San Francisco.

“De meeste kledij die gemaakt wordt door gedwongen arbeid blijft in Azië, maar een groot deel ervan belandt in Europese en Amerikaanse winkels." Kamm vindt dan ook dat bedrijven zich moeten weren tegen materiaal dat afkomstig is van Xinjiang.

‘Heropvoeden’

De nieuwe tendens waarbij de ‘gevangengenomen’ moslims verplicht moeten werken, schetst de vastberadenheid van de communistische regering om de kampen te blijven exploiteren. Het doel is dat moslims hun eigen geloof afzweren en in plaats daarvan trouw zweren aan de Communistische Partij. ‘Heropvoeden’ noemt men dat.

Oeigoeren

De Oeigoeren zijn een Turks volk die zich in de Chinese regio Sinkiang, in het westen van het land, vestigden. Al sinds decennia zijn er spanningen tussen de Oeigoeren en de Chinese overheid omdat die eerste groep in de jaren ’90 enkele aanslagen pleegde uit protest tegen de minderheidsbehandeling van de overheid.

Chinese repressie was een van de harde gevolgen en die repressie bereikte in 2016 een hoogtepunt. Honderdduizenden moslims werden ondergebracht in zogenaamde heropvoedingskampen waar ze verplicht varkensvlees moeten eten, alcohol moeten drinken (omdat beide niet mag van de islam) en hun huizen worden in beslag genomen.