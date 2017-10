Xi Jinpings "gedachten" formeel aan partijcharter toegevoegd jv

In China is op het 19de nationale congres van de Communistische Partij beslist om de "gedachten" van president Xi Jinping toe te voegen aan het partijcharter. Het amendement plaatst hem op gelijke voet met Mao Zedong, de stichter van de Volksrepubliek China en enige andere leider die tijdens zijn machtsperiode met naam wordt genoemd in het charter.

De 2.300 afgevaardigden beslisten op de laatste dag van het partijcongres om "Xi Jinpings gedachten over socialisme met Chinese karakteristieken in een nieuwe eeuw" - de drie en een half uur durende speech die vorige week het startschot betekende van het vijfjaarlijkse congres - toe te voegen aan het partijcharter.

Xi is daarmee, na Mao, de enige Chinese leider die nog tijdens zijn ambtsperiode een vermelding krijgt. Ook Deng Xiaoping, die in de jaren 1980 grote economische hervormingen doorvoerde en de markten openstelde, raakte tot in het charter. Maar zijn "theorie" raakte pas na zijn dood in 1997 geamendeerd.

Op de laatste dag van het nationale congres van de Communistische Partij in Peking werd ook een nieuw Centraal Comité gekozen, dat momenteel uit 376 leden bestaat. De eerste taken van het comité zullen de bevestiging van de tweede termijn van vijf jaar van Xi Jingping, en de benoeming van de nieuwe leden van het 24-koppige Politbureau - het almachtige uitvoerende orgaan van de partij - zijn.