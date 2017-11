Xi Jinping maakt van Chinese toiletrevolutie topprioriteit Redactie

De Chinese president Xi Jinping wil de 'revolutie' doortrekken tot in het kleinste kamertje. Er komt een 'toiletrevolutie' die tot een spectaculaire verbetering van de sanitaire voorzieningen in het land moet leiden.

Zo hoopt hij zowel de levensstandaard in het land te verbeteren als het toerisme aan te moedigen. In de woonwijken in Peking hebben heel wat huizen geen degelijk toilet. Ook aan de toeristische behoefte kan niet worden voldaan.

Het is niet de eerste keer dat zo'n 'revolutie' wordt aangekondigd. Ter voorbereiding van de Olympische Spelen van 2008 spraken de staatsmedia al over de installatie van tienduizenden toiletten. In 2015 beloofde Xi dan weer betere toiletten te installeren op toeristische trekpleisters. De afgelopen drie jaar zijn zo al 68.000 toiletten aangepakt.

Put

Maar de nieuwe campagne draait vooral om een verbetering van de wc-ervaring voor de Chinese bevolking. De meeste toiletten op het platteland zijn niet meer dan een put, alle sanitair ontbreekt.

Tijdens zijn bezoeken aan het platteland heeft Xi vaak een blik geworpen op de toiletten in de woningen. "Het toilettenprobleem is geen detail, het is een belangrijk aspect van het bouwen van beschaafde steden en dorpen", zegt hij in een artikel op de voorpagina van de People's Daily, de spreekbuis van de communistische partij.

Eerder deze maand zei hij op een bijeenkomst van zijn partij dat hij een betere levenskwaliteit voor de bevolking ziet als zijn belangrijkste uitdaging.

De nationale toeristische raad van China kondigde vorige week plannen aan om tussen 2018 en 2020 nog eens 64.000 toiletten te installeren en verbeteren.

