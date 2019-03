WWF start “onafhankelijk onderzoek" naar geruchten over geweld door medewerkers AW

06 maart 2019

12u33

Bron: Belga 0 Het Wereldnatuurfonds (WWF) zal een "onafhankelijk" onderzoek laten uitvoeren naar berichten over geweld door boswachters die gefinancierd en uitgerust zijn door de organisatie. De website BuzzFeed berichtte eerder deze week over deze beschuldigingen tegen het Wereldnatuurfonds.

Volgens onderzoek van de site "financiert WWF brutale paramilitaire troepen die mensen gefolterd en gedood hebben" in Azië en Afrika. "Personeel van de organisatie op het terrein in Azië en Afrika heeft operaties tegen stroperij georganiseerd met troepen die bekendstaan om hun brutaliteit, en heeft een voorstel om indringers te doden goedgekeurd dat opgesteld was door een parkdirecteur die toezag op de moord van tientallen mensen", meldde BuzzFeed.



De nieuwssite, die gedurende een jaar onderzoek deed en meer dan honderd gesprekken voerde, zegt dat WWF "lonen, opleiding en uitrusting verschafte aan paramilitaire troepen, met inbegrip van messen, nachtkijkers en wapenstokken", en dat de ngo "aanvallen op dorpen financierde".

Bewijs

WWF zei in een reactie dat het "alle beweringen ernstig nam" en een onafhankelijk onderzoek liet uitvoeren naar de gevallen waarover BuzzFeed berichtte. Het vroeg de site al zijn bewijzen te delen.

"We hebben een strikt beleid om te garanderen dat wij en onze partners de rechten en het welzijn van de autochtone bevolking en plaatselijke gemeenschappen beschermen op de plaatsen waar we werken", benadrukte WWF. "Elke inbreuk op dit beleid is onaanvaardbaar voor ons, en we beloven snel maatregelen te nemen als het onderzoek een inbreuk aan het licht brengt", verzekerde de ngo.