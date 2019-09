WWF: “Oostenrijk wil gletsjer vernietigen voor uitbreiding skigebied” LH

21 september 2019

14u41

Bron: 7sur7, Montagnes Magazine 378 Door het WWF verspreidde beelden van de gletsjer van Pitztal in Oostenrijk hebben betrekking op onderhoudswerken. De milieuorganisatie beweerde eerder dat de ijsmassa er wordt vernietigd om het skigebied groter te maken, maar dat plan is nog lang niet in uitvoering.

De Oostenrijkse afdeling van het Wereld Natuurfonds (WWF) verspreidde begin deze maand beelden van graafmachines die het ijs van de gletsjer wegbreken op 3.000 meter hoogte. Het immense project zou een verbinding maken tussen de skigebieden van Pitztal en Ötztal, in de deelstaat Tirol. Zowat 1,6 hectare ijs zal worden verwijderd voor de constructie van nieuwe gebouwen, schrijft Montagnes Magazine.

Maar volgens de lokale overheid tonen de beelden onderhoudswerk aan de gletsjer - meer bepaald het vullen van de kloof met ijs - en is het een maatregel die nodig is om de veiligheid op de skipistes te garanderen. Dat meldt de Oostenrijkse krant Kurier. WWF heeft echter ook bedenkingen bij die grootschalige ingreep omdat die veel energie kost en vervuilend is, zo meldt Kurier nog.

Tegen de werken voor de verbinding, die nog in de planningsfase zitten, wordt ook geprotesteerd door enkele milieuorganisaties zoals het WWF en experts. “Dit is onze versie van de vernietiging van het Amazonewoud”, zegt glacioloog Sylvain Coutteran aan Montagnes Magazine. “De mens leert niet uit het verleden”, klaagt hij nog aan. De expert legde ook uit dat de vernietiging van een gletsjer zware gevolgen kan hebben, zoals de afname van de watervoorraad in het gebied en verstoringen in de rol van de gletsjer als thermische en klimatologische regulator.

Neue @wwfaustria-Bilder zeigen den Ausbauwahn des Wintertourismus mit Großbaustellen auf über 3.000 Metern Höhe. Wir fordern einen umfassenden Gletscherschutz ohne Ausnahmen! Weitere Infos gibt es hier > https://t.co/ftPTbYilIt #Gletschersterben #Tirol #Pitztal #SeelederAlpen pic.twitter.com/5S3WHPBDMT WWF Austria(@ wwfaustria) link

