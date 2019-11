WWF hekelt dat Frankrijk kernenergie op lijst van groene economische activiteiten wil ttr

26 november 2019

14u11

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) veroordeelt Frankrijk omdat die kernenergie wil opnemen in de Europese lijst van economische activiteiten die openstaan voor groene en duurzame investeringen. Morgen wordt die lijst besproken in het Europese Parlement en door de Europese Raad.

Vorig jaar in mei heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel ingediend voor een Europees classificatiesysteem of "taxonomie", dat definieert wat een duurzame economische activiteit is. Op die manier zouden particuliere en openbare investeringen beter naar deze economische initiatieven genavigeerd kunnen worden. Zo kan ook "greenwashing" voorkomen worden, dat is de praktijk waarbij producten of handelingen ten onrechte als milieuvriendelijk worden gepresenteerd.

Volgens het WWF dreigt Frankrijk het classificatiesysteem te ondermijnen door ook kernenergie op de lijst te willen zetten. Als argument geeft Frankrijk aan dat kernenergie weinig CO2 uitstoot.

Geleidelijke afschaffing

België heeft reeds in 2003 gestemd voor de geleidelijke afschaffing van kernenergie tegen 2025. Omdat België momenteel in lopende zaken wordt geregeerd, heeft ons land geen standpunt ingenomen. "België is zeer terughoudend over taxonomie. We hebben het land nauwelijks gehoord", zegt Sébastien Godinot, WWF-deskundige in Europees beleid.

Het WWF stelt voor om elke economische activiteit te classificeren op een schaal van groen naar rood, net als bij het energielabel voor huishoudelijke apparaten. De ngo heeft daarvoor een petitie gelanceerd, waarvoor het al 113.000 handtekeningen heeft verzameld.

Het classificatiesysteem zou tegen eind 2021 worden opgemaakt en zou in werking treden tegen eind 2022.