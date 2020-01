WWF België start geldinzameling na "ecologische ramp” SVM JV

06 januari 2020

18u01

Bron: Belga 82 WWF België is op zijn website een geldinzameling gestart voor de strijd tegen de “ecologische ramp” door de bosbranden in Australië. Veel Vlamingen willen ook de menselijke slachtoffers van de bosbranden in Australië steunen, zegt Rode Kruis Vlaanderen. Op hun website staat er een link naar de donatiepagina van het Australische Rode Kruis.

WWF is ook in onze buurlanden collectes begonnen. “We gaan dat geld samen bezorgen aan WWF Australië. Zij bekijken wat de meest directe noden zijn waarvoor het geld kan dienen. Het zal wellicht een combinatie van zaken zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om opvanginitiatieven voor getroffen dieren. Er zijn volgens een conservatieve schatting al 500 miljoen dieren dood of verbrand”, zegt WWF-woordvoerder Koen Stuyck.

In Nederland heeft het Rode Kruis een nationaal rekeningnummer geopend omdat veel Nederlanders wilden helpen. Net als vele Vlamingen, zegt woordvoerster Ine Tassignon, maar een Belgisch rekeningnummer komt er voorlopig niet. De reden is dat het Australische Rode Kruis nog geen internationale steun heeft gevraagd. "Mochten ze nog om hulp vragen, kunnen we alsnog een noodrekeningnummer starten", luidt het. "We geven mensen wel de kans om rechtstreeks te storten op de rekening van het Australische Rode Kruis, via een verwijzing op onze website", zegt Tassignon. Het belangrijkste verschil is dat de rechtstreekse storting in Australische dollar gebeurt en dat er een kredietkaart of Paypal-account voor nodig is.

WWF ziet de zaken anders. “Je zou kunnen zeggen dat Australië een Westers land is dat onze hulp niet nodig heeft, maar het is een ecologische ramp en we merken bij de Australische overheid niet veel initiatief om met dat aspect rekening te houden. De regering bestaat uit mensen die openlijk twijfelen aan de klimaatverandering.” Wie dat wenst, kan storten via de website van WWF België.