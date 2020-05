Wuhan wil hele stad met 11 miljoen inwoners in tien dagen tijd testen op corona jv

12 mei 2020

11u45

Bron: Reuters, Bloomberg, CNN, Quartz, BBC 146 In de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus eind vorig jaar uitbrak, doken dit weekend plots weer zes nieuwe besmettingen op na een reeks van 35 dagen zónder. De overheid reageert met het drastische, ambitieuze strijdplan om de hele stad van elf miljoen inwoners te testen op het nieuwe coronavirus. En dat in amper tien dagen tijd, meldt Reuters.

Persagentschap Reuters kon via twee bronnen een intern document inkijken waaruit zou blijken dat Wuhan de hele miljoenenstad aan coronatests wil onderwerpen. Elk district moest tegen vandaag een gedetailleerd testplan voor tien dagen indienen voor zijn eigen regio.

Het is niet duidelijk of Wuhan echt alle 11 miljoen inwoners individueel zal testen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Wuhan die testcapaciteit zou hebben. Het strijdplan zou tien dagen duren, wat betekent dat er een duizelingwekkende 1,1 miljoen tests per dag zouden worden uitgevoerd. Ter vergelijking: de VS doet er nu dagelijks zo’n 300.000 en heeft in totaal 9 miljoen mensen getest. Sinds het opheffen van de lockdown voerde Wuhan volgens Reuters gemiddeld 47.000 tests per dag uit.

Volgens de gelekte nota, die inmiddels overal circuleert, moet er alvast prioriteit gegeven worden aan kwetsbare groepen en wijken, zoals wooncomplexen waar mensen erg opeengepakt leven. Ook oudere mensen, zorgverleners en personen die oorspronkelijk van buiten Wuhan komen en daardoor mogelijk meer reizen, moeten eerst worden getest. Volgens Yang Zhanqiu van de universiteit van Wuhan heeft de stad in april de testcapaciteit al opgedreven. “Ongeveer drie tot vijf miljoen inwoners zijn al getest en gezond bevonden”, zegt hij aan de Global Times. “Zo is het haalbaar voor Wuhan de resterende 6 tot 8 miljoen in 10 dagen te testen.” Naast de vraag of het al dan niet kán, zou het ook nog eens heel veel geld kosten.

Wuhan stelde afgelopen weekend voor het eerst sinds de maandenlange lockdown op 8 april werd opgeheven zes nieuwe besmettingen vast in de stad. De infecties kwamen allemaal uit hetzelfde wooncomplex. Vandaag zijn er geen nieuwe gevallen gemeld in Wuhan en in heel China slechts één. Officieel vielen er 3.869 coronadoden in Wuhan. Uit de heftige reactie van de Chinese stad op slechts een handvol nieuwe besmettingen blijkt dat de schrik voor een tweede golf er stevig inzit.

Lees ook: Is er een tweede golf op komst? Dit zijn drie scenario’s (+)