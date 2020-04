Wuhan viert einde van lockdown met fraaie lichtshow, Suifenhe bewijst dat zorgen nog niet achter de rug zijn Sven Van Malderen

08 april 2020

13u51

Bron: Reuters 4 Elf weken lockdown, het doet wat met een stad. Wuhan vierde de ‘bevrijding’ vandaag met een indrukwekkende lichtshow op de wolkenkrabbers. Het fraaie spektakel werd uitgezonden via alle staatsmedia, maar te veel optimisme is nog niet aan de orde. Net vandaag legde de Chinese stad Suifenhe immers opnieuw beperkende maatregelen op. De vrees voor een tweede golf blijft aanwezig.

Wuhan was op 23 januari de eerste stad ter wereld die op slot ging. Volgens de officiële gegevens raakten meer dan 50.000 mensen besmet met het coronavirus en vielen er ruim 2.500 doden, goed voor tachtig procent van alle overlijdens in China. Anderzijds zouden er in de voorbije drie weken in de provincie Hubei slechts drie nieuwe besmettingen vastgesteld zijn. Bij al die cijfers worden echter grote vraagtekens geplaatst.

Maar voorlopig zijn de zorgen dus even van de baan. Geschat wordt dat vandaag zo’n 55.000 mensen Wuhan met de trein zullen verlaten. “Ik ben blij dat ik eindelijk naar mijn huis in Xiangyang kan”, legde ‘gastarbeider’ Liu Xiaomin uit. Ruim tienduizend inwoners namen het vliegtuig. Internationaal reizen mag uiteraard nog niet, hoofdstad Peking is vanuit Wuhan enkel bereikbaar via het spoor. Wie daar aankomt, zal twee keer getest worden op het virus.

Om te mogen reizen, moeten Chinezen eerst aantonen dat ze gezond zijn. Via populaire apps als WeChat of Alipayonder moeten ze onder meer hun lichaamstemperatuur invullen en aangeven of ze een medische voorgeschiedenis hebben. Vervolgens krijgen ze een gekleurde code teruggestuurd. Rood betekent dat ze allicht besmet zijn met het coronavirus, oranje wil zeggen dat ze contact gehad hebben met een besmet persoon. Enkel wie de groene kleur kan voorleggen, krijgt vrije doorgang.

De onrust groeit in China wel weer nadat het aantal bevestigde besmettingen in 24 uur tijd bijna verdubbeld is (van 32 naar 62, red.). Opvallend: wie het coronavirus heeft zonder duidelijke symptomen, wordt apart geteld. Die teller is nu plots verviervoudigd, van 30 naar 137. In de meeste gevallen gaat het om mensen die recent de grens overgestoken hebben.

“We beseffen dat de overwinning zeker nog niet binnen is”, stelde vicegouverneur Cao Guangjin op een persconferentie. “We moeten kalm en waakzaam blijven.”

Suifenhe, een kleinere stad in het noorden aan de grens met Rusland, anticipeert alvast door een nieuwe lockdown af te kondigen. Eén lid van het gezin mag nog maximaal om de drie dagen boodschappen gaan doen. “Die nieuwe infecties zetten onze provincie Heilongjiang onder grote druk”, klinkt het. “Suifenhe heeft niet eens een deftig ziekenhuis, hoe zou men daar ooit een grote toevloed aan patiënten aankunnen?”

