Wuhan legt luchthaven en stations plat en vraagt 11 miljoen inwoners stad niet te verlaten vanwege coronavirus kv

22 januari 2020

20u42

Bron: ANP, Belga, Reuters 10 De Chinese stad Wuhan, waar de eerste besmetting met het coronavirus werd vastgesteld, sluit zijn luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers. Dat meldden staatsmedia vandaag. Ook het lokale openbaar vervoer gaat plat.

De sluiting gaat morgenochtend lokale tijd in. De luchthaven en treinstations worden gesloten voor uitgaande reizigers. Ook bus, metro, ferry en andere vormen van openbaar vervoer worden tot nader order opgeschort. De stad heeft zijn inwoners ook gevraagd de stad vanaf morgen niet te verlaten, tenzij er een bijzondere noodzaak is.

Wuhan is het belangrijkste financiële en industriële centrum van Centraal-China en is ook een vervoersknooppunt, met de grootste binnenhaven van het land. De internationale luchthaven van China verwerkte in 2016 bijna 21 miljoen passagiers.



De stad telt circa 11 miljoen inwoners en ligt op 1000 kilometer ten zuiden van Peking in de centrale provincie Hubei. In die provincie zijn 444 gevallen vastgesteld. In totaal telt China al meer dan 540 bevestigde gevallen en in het land zijn al 17 mensen overleden aan de ziekte.

OPROEP. We zijn op zoek naar Belgen in Wuhan. Woont u als Belg in Wuhan of kent u Belgen in de regio? Neem dan contact met ons op via redactie@hln.be.

Dierenmarkt

Het coronavirus, dat 2019-nCoV wordt genoemd, is een longaandoening die verwant is aan het SARS-virus, dat in 2002-2003 bijna 800 mensenlevens eiste. Het virus verspreidt zich via de ademhaling. Symptomen zijn koorts, hoesten en ademhalingsproblemen.

Wetenschappers vermoeden dat het virus verspreid werd via een dierenmarkt in de stad Wuhan. De Chinese autoriteiten vermoeden dat de illegale handel in wilde dieren aan de basis ligt van de besmetting met het virus.

Na de uitbraak in Wuhan zijn er inmiddels besmettingen vastgesteld in andere plekken in China, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en de VS. Het aantal mensen dat in China is overleden staat op zeventien.

Veel Chinezen hebben ondertussen reizen geannuleerd en kopen mondmaskers om de besmetting met het virus te vermijden. Steeds meer inwoners vermijden ook openbare plaatsen zoals bioscopen en winkelcentra.

Noodsituatie?

Het noodcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vandaag nog niet beslist om de uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus als een noodsituatie te bestempelen. De beslissing kan enkel genomen worden na een “gepaste overweging van al het bewijsmateriaal”, zo verklaarde de WHO, die erop wijst dat de zaken snel evolueren. De gesprekken zullen morgen worden voortgezet.

“De beslissing over het al dan niet uitroepen van een noodsituatie met internationale draagwijdte, is er een die ik zeer ernstig neem. En ik ben alleen bereid die te nemen met de gepaste overweging van al het bewijsmateriaal”, verklaarde hij nog. “Dit is een complexe situatie die nog evolueert”, deelde Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO, vanavond mee op een persconferentie.

De WHO liet zich woensdag positief uit over de manier waarop China de uitbraak heeft aangepakt. “Het leiderschap en de tussenkomst van president Xi (Jinping) en eerste minister Li (Keqiang), en alle maatregelen die ze genomen hebben, zijn van onschatbare waarde geweest”, besloot de WHO-topman.

Het komt maar zelden voor dat de WHO een virusuitbraak tot noodsituatie met internationale draagwijdte uitroept. De WHO omschrijft zo’n gezondheidscrisis als een “uitzonderlijke gebeurtenis” die ook de volksgezondheid in andere landen bedreigt.