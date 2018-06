Wrakstukken van Amerikaanse bommenwerper uit WOII gevonden op bodem van Noordzee IVI BB

25 juni 2018

10u25

Op de bodem van de Noordzee zijn wrakstukken ontdekt van een Amerikaanse B-17-bommenwerper van de Tweede Wereldoorlog. De ontdekking gebeurde bij de aanleg van de hoogspanningskabelverbinding tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland. Ook brokstukken van andere toestellen zijn in de buurt van de kabelverbinding gevonden.

Tijdens het bodemonderzoek voor de kabelverbinding - de zogenaamde "Nemo Link" - zijn onderzoekers in juni en juli 2017 op een aantal vliegtuigcrashsites gebotst. Er zijn verschillende losse brokstukken gevonden van andere toestellen, maar de ontdekking van de B-17 is uniek omdat meerdere stukken van eenzelfde vliegtuig zijn aangetroffen.

Identificatie

De onderzoekers hebben eerst een stuk van de aluminiumvleugel en een zwaar onderdeel met schoepenrad ontdekt, zo'n 30 mijl ver in zee. Op een verwrongen stuk plaatwerk waren nog onderdeelnummers te zien, wat de identificatie van het wrak makkelijker maakt voor de onderzoekers. Die nummers komen voor in de lijsten van onderdelen van de B-17-bommenwerpers van de Amerikanen.

Het wrakstukken worden nu - net als alle andere vondsten - onderzocht en geïdentificeerd. Het onderzoek naar de B-17 is al vergevorderd. Op de gevonden stoffelijke resten, die nog steeds op de zeebodem liggen, zal allicht DNA-onderzoek worden gedaan om de identiteit van de vermiste gesneuvelden te achterhalen.

Vliegend fort

Na onderzoek van historische documenten en overleg met de Amerikaanse overheid, blijkt dat het zou kunnen gaan om één van vier toestellen waarvan tot op de dag van vandaag één of meerdere bemanningsleden vermist zijn. Volgens West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, ontvanger van cultureel erfgoed onder water, wordt met de Amerikaanse autoriteiten afgesproken om de zeebodem verder te onderzoeken voor verdere identificatie van de B-17.

In een B-17 konden zo'n 9 tot 10 bemanningsleden zitten. Het toestel - bijgenaamd "vliegend fort" - kon 2 tot 5 ton aan bommen meenemen. De 4-motorige zware bommenwerper werd massaal ingezet tijden de Tweede Wereldoorlog voor aanvallen op Duitse industrie en steden vanop Britse basissen.

Erfgoedwaarde

Eens duidelijk is om welk toestel het precies gaat, zal beslist worden of de bommenwerper geborgen wordt of niet. Het traject van de "Nemo Link" zal overigens aangepast worden, omwille van de erfgoedwaarde van de ontdekking, maar ook "uit respect voor de overledenen en nabestaanden", laat het VLIZ weten.

De exacte locatie van het vliegtuig wordt trouwens niet meegedeeld, om schattenjagers niet op ideeën te brengen.

Losse vondsten

Bij de losse vondsten gaat het ook om delen van toestellen uit de Tweede Wereldoorlog. Zo is er een van een Duits machinegeweer MG 131 gevonden dat werd gemonteerd op jachtvliegtuigen en bommenwerpers van de Duitse Luftwaffe. Ook het aluminium plaatwerk van een Brits Supermachine Spitfire jachtvliegtuig lag op de zeebodem, net zoals de rechtervleugel van een Duitse Messerschmitt Me 410 Hornisse, eveneens een jachtvliegtuig. Onderzoekers haalden ook nog een radiaalmotor van een Amerikaans vliegtuig op, van het type Wright R-1820 Cyclone. Dat wijst mogelijk op de crash van een andere B-17-bommenwerper.

Het gebeurt wel vaker dat op vliegtuigcrashsites slechts één onderdeel wordt aangetroffen van een oorlogsvliegtuig. "De toestellen werden vaak op grote hoogte in stukken geschoten, explodeerden of vielen uiteen bij het neerstorten in zee", verklaart het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).