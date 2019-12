Wrakstukken gevonden in zee, mogelijk van verdwenen Chileens militair vliegtuig ADN

11 december 2019

22u32

Bron: Belga, ANP 4 Op de plaats in zee waar een Chileens militair vliegtuig met 38 mensen aan boord maandag verdween, zijn wrakstukken gevonden. Dat heeft de Chileense luchtmacht vandaag bekendgemaakt.

Het vliegtuig, een C-130, was maandag om 16.55 uur lokale tijd opgestegen in de stad Punta Arenas in het zuiden van het land. Het was onderweg naar de belangrijkste basis van Chili op Antarctica, de basis ‘Presidente Eduardo Frei Montalva’. Maar om 18.13 uur lokale tijd werd het radiocontact verbroken. De luchtmacht concludeerde de volgende ochtend vroeg dat het toestel, gelet op de verstreken tijd, moet zijn neergestort.

De gevonden brokstukken lagen in een afgelegen stuk ijszee tussen Zuid-Amerika en de Zuidpool, dertig kilometer ten zuiden van de plek waar het toestel voor het laatst contact maakte. De brokstukken worden geborgen, en geprobeerd wordt te achterhalen of ze van de C-130 zijn.



De autoriteiten achten de kans klein dat er overlevenden worden gevonden. Aan boord zaten 38 mensen: 17 leden van de crew en 21 passagiers. Het vliegtuig voerde ondersteunende logistieke taken uit en vervoerde materiaal en personeel naar de basis.