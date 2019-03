Wrak van Vikingschip ontdekt in Noorwegen ttr

25 maart 2019

16u57

Bron: belga 6 buitenland Archeologen hebben in Noorwegen het wrak van een Vikingschip ontdekt. Het wrak ligt begraven in een regio die rijk is aan historische overblijfselen van deze geduchte strijders en zeevaarders uit de middeleeuwen, zo delen de archeologen vandaag mee.

De boot is ontdekt met behulp van een bodemradar in een grafheuvel in de provincie Vestfold, ten zuidoosten van Oslo. In die regio worden regelmatig Vikingrelikwieën opgegraven.



"De radarbeelden laten ons enkel de vorm van het schip zien. Het is onmogelijk om te bepalen in welke staat het bewaard is gebleven", zegt Terje Gansum, directeur van het cultureel erfgoed in Vestfold, in een persbericht. Er moeten nog aanvullende metingen met de bodemradar gebeuren voordat het wrak kan worden opgegraven.

Heuvel

Er zijn zeven bekende opgravingen van scheepswrakken die dateren uit de Vikingtijd in Europa, waarvan drie uit dezelfde provincie. In 2018 werden nog resten van een scheepswrak gevonden in het zuidoosten van Noorwegen. Het was gebruikelijk in het Vikingtijdperk om koningen en stamhoofden onder een heuvel te begraven aan boord van een schip dat aan land was gehesen.

"De ontdekking van een Vikingschip in Vestfold is historisch. Het vond plaats in een omgeving die al rijk aan Vikinggeschiedenis was", voegde minister van Milieu en Klimaat, Ola Elvestuen, eraan toe. Zij verwelkomt deze ontdekking van "mondiaal belang".