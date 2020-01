Wrak van Titanic krijgt met internationaal verdrag beschermde status LH

21 januari 2020

12u23

Bron: ANP 0 Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben afspraken gemaakt ter bescherming van het wrak van de Titanic. Het is voor het eerst dat het beroemde scheepswrak met een speciaal verdrag bescherming krijgt, aldus Britse media. De Britse minister van Maritieme Zaken, Nusrat Ghani, zei dat met het verdrag "het historische schip en zijn opvarenden worden gerespecteerd".

Het is de bedoeling dat nieuwsgierigen, schatjagers of plunderaars op afstand worden houden. Expedities naar het wrak zouden schadelijk zijn voor wat er nog van over is. Het is echter niet duidelijk hoe de twee landen praktisch willen afdwingen dat deze bescherming gerealiseerd wordt. Volgens Britse media zijn de organisatoren van expedities naar het wrak niet onder de indruk.

De twee landen willen dat organisatoren van de expedities eerst een vergunning aanvragen om het wrak binnen te gaan. Het plan om de radioapparatuur van het schip te bergen door een stuk dak weg te zagen, is echter afgewezen.

Het in Belfast gebouwde passagiersschip was destijds het grootste ter wereld. Het werd 10 april 1912 in de vaart genomen en zonk in de nacht van 14 op 15 april na een aanvaring met een ijsberg in de Atlantische Oceaan. Het Britse schip was onderweg naar New York. Bij de ondergang verloren ruim 1.520 mensen het leven. Het in staat van ontbinding verkerende wrak werd in 1985 getraceerd, ongeveer 600 kilometer ten zuidoosten van Newfoundland op 3.800 meter diepte.

Het wrak maakt sinds 2012 deel uit van het onderzees Werelderfgoed van de Unesco.