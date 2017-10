Wrak van Russische helikopter gevonden bij Spitsbergen

AFP Toeristen slaan vanop een schip de zoektocht naar de helikopter gade.

Voor de kust van de Noorse eilandengroep Spitsbergen is het wrak gevonden van de Russische helikopter die donderdag neergestort was in de Noordelijke IJszee. Dat meldt de Noorse reddingscentrale.