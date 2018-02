Wrak van neergestort Iraans vliegtuig nog niet gevonden mvdb

19 februari 2018

14u19

De zoektocht naar het neergestorte vliegtuig in Iran en de meer dan zestig mensen die aan boord waren, heeft ook de tweede dag niets opgeleverd.

Volgens de minister van Transport, Abbas Achundi, werden maandag naast de reddingsdiensten ook de Revolutionaire Garde, het leger en professionele bergbeklimmers ingezet. Maar zelfs 36 uur na de crash kon het wrak van de machine nog niet worden teruggevonden, zoals de minister zei.

Lokale media hadden eerder gemeld dat een deel van het toestel was gevonden. Blijkbaar had een helikoptereenheid een 'zwarte vlek' ontdekt in het Dena-berggebied, dat eruit zag als een vliegtuigdeel. Maar minister Achundi en de civiele luchtvaartautoriteit konden dit niet bevestigen. Er is volgens hen nog niets gevonden en de Iraanse media zouden voorbarig zijn geweest.

Het toestel van Iran Aseman Airlines, een tweemotorige turboprop, wordt gebruikt voor regionale korteafstandsvluchten. Het was op weg van de hoofdstad Teheran naar de zuidwestelijke stad Yasuj en crashte op de berg Dena in het Zagros-gebergte, zo'n 390 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Het vliegtuig verdween vijftig minuten na het opstijgen vanaf de luchthaven van Mehrabad van de radarschermen.

Het vliegtuig had 59 passagiers, onder wie één kind, en zes bemanningsleden aan boord.