Wrak van Amerikaans vliegdekschip uit WO II na 76 jaar gevonden Joeri Vlemings

06 maart 2018

11u59

Bron: BBC, The Telegraph 11 Het wrak van het Amerikaanse vliegdekschip USS Lexington, dat bijna 76 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog tot zinken werd gebracht, is zondag gevonden in de Koraalzee. Samen met 11 van de 35 gevechtsvliegtuigen die het schip toen vervoerde. Het zoekteam stond onder leiding van Paul Allen, die samen met ene Bill Gates in 1975 Microsoft oprichtte.

Het vliegdekschip USS Lexington - bijgenaamd 'Lady Lex' - hielp de opmars van Japan in de Grote Oceaan te stoppen. Dat gebeurde tijdens de Slag in de Koraalzee die op 4 mei 1942 begon en een keerpunt was in de Tweede Wereldoorlog. De USS Lexington werd geraakt door twee torpedo's en twee bommen van de Japanners. Een ander Amerikaans schip deed het op 8 mei opzettelijk zinken, om te vermijden dat het in vijandige handen kwam.

De historische zeeslag duurde vier dagen. 216 bemanningsleden van de Lexington lieten het leven, maar 2.735 andere opvarenden konden tijdig geëvacueerd worden. Het scheepswrak wordt beschouwd als een oorlogsgraf en wordt daarom niet geborgen. De locatie van de Lexington - zo'n 800 km ten noordoosten van de Australische kust - was wel bekend, maar toch werd het vliegdekschip nadat het gezonken was nooit meer gezien. Het lag op meer dan drie kilometer diepte.

Een onderwaterdrone maakte beelden van de kanonnen die ingezet werden om vliegtuigen neer te halen en van enkele van de 35 vliegtuigen op het schip, waaronder de torpedojager Douglas TBD Devastator en het jachtvliegtuig Grumman F4F Wildcat. Het schip en de vliegtuigen waren nog in opmerkelijk goede staat. Op een van de gevechtsvliegtuigen prijkte het tekenfilmfiguurtje Felix de Kat, samen met vier Japanse miniatuurvlaggetjes.

Admiraal Harry Harris, hoofd van het US Pacific Command, prees de ontdekking. "Als zoon van een overlevende van de USS Lexington, feliciteer ik Paul Allen en de expeditieploeg voor het vinden van de Lady Lex", reageerde hij vandaag.

Vorig jaar ontdekte Allens bedrijf Vulcan ook al het wrak van de USS Indianapolis, gezonken in juli 1945. Het vond nog andere schepen, waaronder een Japans oorlogsschip, de Musashi, en een Italiaans marineschip, Artigliere, beide uit dezelfde periode.