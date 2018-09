Wrak Duits troepenschip uit WOII gevonden voor Deense kust jv

06 september 2018

13u59

Bron: dpa 0 Voor de kust van Denemarken is het wrak gevonden van een Duits troepentransportschip uit de Tweede Wereldoorlog, dat in 1940 is gezonken. Volgens het Deense Sea War Museum Jutland kwamen 338 opvarenden om het leven toen de M/S Pioneer zonk op 2 september 1940, na een krachtige explosie.

Het schip had 823 vrouwen en mannen aan boord, onder wie bemanning, marineofficieren, luchtmachtpersoneel, verpleegster en infanterietroepen. Het schip was op weg van Frederikshavn in Denemarken naar Frederikstad in Noorwegen.

Tijdens de oorlog waren er tegenstrijdige berichten over de oorzaak van de explosie. Volgens Britse informatie had de onderzeeër HMS Sturgeon een torpedo afgevuurd. Duitse oorlogspropaganda wees op een mijn, sabotage of de explosie van een boiler.

"Onze scans van het wrak steunen de Britse berichten. Het achterdeel van het schip ontbreekt en alles wijst erop dat het schip door een torpedo is uiteengerukt", aldus Gert Normann Andersen, directeur van het museum.

Na de explosie brak brand uit en lekte olie in zee, wat de reddingswerken bemoeilijkte. Zo zijn 93 opvarenden nooit teruggevonden. Sommige vermisten zouden met het wrak zijn gezonken, dat als een oorlogsgraf wordt beschouwd. In een begraafplaats in Frederikshavn zijn 245 anderen begraven.

Het schip is op een diepte van 177 meter gevonden, in het Skagerrak aan het Deense schiereiland Jutland, in internationale wateren.