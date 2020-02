Wraakactie Trump gaat voort: ook VS-ambassadeur voor EU ontslagen na getuigenis in impeachmentproces kv

08 februari 2020

01u28

Bron: Belga 8 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een tweede belangrijke getuige in het impeachmentonderzoek ontslagen. Volgens Amerikaanse media is nu ook de Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie Gordon Sondland zijn baan kwijt. Het ontslag komt een aantal uren na het wegsturen van Alexander Vindman, die werkte voor de Nationale Veiligheidsraad.

"Men heeft mij geïnformeerd over het feit dat de president me vandaag, met onmiddellijke ingang, wil terugroepen als Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie", verklaarde Gordon Sondland in een communiqué waarover onder andere de New York Times bericht.

Sondland getuigde voor het Huis van Afgevaardigden over het telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski. Ook Vindman getuigde hierover. Vindmans tweelingbroer Yevgeny Vindman is eveneens ontslagen, aldus Amerikaanse media.



De Amerikaanse Senaat, waarin de Republikeinen van Trump de meerderheid hebben, sprak de president woensdag vrij van alle aanklachten in het impeachmentproces. Na een maandenlang onderzoek en een proces van bijna drie weken in de Senaat is het afzettingsproces daarmee voorbij. Aanleiding voor de procedure was de Oekraïne-affaire: Trump zou bij Zelenski aangedrongen hebben op een onderzoek tegen zijn Democratische rivaal Joe Biden, om de presidentsverkiezingen van later dit jaar in zijn voordeel te beïnvloeden.