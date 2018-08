Wow: duikspektakel aan meer van Luzern

Lore Michiels

06 augustus 2018

17u08

Bron: VTM Nieuws

0

Fans van klifduiken zakten gisteren af naar het meer van Luzern in Zwitserland. Daar namen duikers van over de hele wereld het tegen elkaar op in de RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES, goed voor bijzonder spectaculaire beelden.