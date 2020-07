Worm nestelt zich in amandelen van Japanse vrouw na eten van sushi Michelle Desmet

14 juli 2020

10u24

Bron: The Guardian 9 Een 25-jarige vrouw uit Tokio schrok zich een hoedje toen ze deze week een bezoek bracht aan de dokter na het hebben van keelpijn. Die pijn was niet afkomstig van een griepje, maar van een levende worm die zich genesteld had in een van haar amandelen. Het beestje was zo’n 38 millimeter lang. De oorzaak: een stevige portie sushi.

Dokters van het St Luke’s International ziekenhuis in de Japanse hoofdstad verwijderden de onaangekondigde bezoeker uit de keel van de vrouw met een pincet. Uit een wetenschappelijke studie van het Amerikaanse blad Tropical Medicine and Hygiene blijkt dat het beestje aanwezig kan zijn in rauw vlees of rauwe vis zoals sashimi en sushi. De 25-jarige vrouw had vijf dagen voor het verwijderen van het beestje sushi gegeten.

Stijgende populariteit sushi en sashimi

Onderzoekers waarschuwen voor een stijging van infecties met parasieten door de populariteit van sushi en sashimi. Twee jaar geleden kreeg een 34-jarige Japanse man hetzelfde probleem na het eten van een rauwe maaltijd. “Hij herstelde volledig, maar het blijft opletten”, volgens de wetenschappelijke studie. Het goede nieuws: de worm is niet dodelijk.



Na het verwijderen van het ongedierte verdwenen de symptomen als sneeuw voor de zon. De vrouw zal twee keer nadenken vooraleer ze een verse portie vis bestelt.