Wordt Spaanse peuter Julen vandaag bevrijd? Reddingswerkers graven laatste deel van tunnel uit

22 januari 2019

07u37

Bron: Belga

Voor de bevrijding van de Spaanse peuter Julen, die al meer dan een week vastzit in een diepe schacht in de buurt van Malaga in het zuiden van Spanje, wordt vandaag gestart met het graven van een horizontale tunnel, zo berichten Spaanse media. Een verticale tunnel van meer dan zestig meter diep was gisteren klaar.