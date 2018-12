Wordt ‘slavenwet’ de stap te ver voor Viktor Orbán?

Held van rechtsgezind Europa krijgt zwaarste protesten ooit te verduren

Guy Van Vlierden

17 december 2018

16u49



In Hongarije wordt er nu al dagenlang tegen premier Viktor Orbán betoogd. Die haalde alle macht naar zich toe door de kieswet te herschrijven, de media monddood te maken en zijn mannetjes te droppen in het gerecht. Maar met zijn ‘slavenwet’ wekt de held van rechtsgezind Europa nu ook weerstand in zijn eigen achterban op.