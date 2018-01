Wordt Oprah Winfrey Amerikaans president in 2020? mvdb

17u00

Bron: CNN 9 REUTERS Doet Oprah Winfrey in 2020 een gooi naar het Amerikaanse presidentschap? Twee vrienden van de talkshowkoningin menen van wel. Oprah maakte afgelopen nacht indruk met een acht minuten durende toespraak op de uitreiking van de Golden Globes. Ze werd er onderscheiden voor haar hele carrière. In de nasleep van de Weinstein-affaire drukte ze actrices en andere vrouwen in Hollywood op het hart dat er andere tijden zitten aan te komen. "A new day is on the horizon" is hoe ze het zelf verwoordde.

Haar fans deelden meteen na haar speech massaal tweets waarin ze Oprah (63) oproepen om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 2020. #Oprah2020 en #Oprahforpresident werden meteen trending topics.

Twee naaste vrienden verklaarden anoniem aan CNN dat Oprah al maanden bezig is om een eventuele kandidatuur af te wegen. Aan financiële middelen heeft ze geen gebrek: in 2009 schatte zakenmagazine Forbes haar vermogen op ruim 2,3 miljard dollar.

In het verleden kreeg Oprah tijdens interviews al vaak de bewuste vraag voorgeschoteld. Ze verklaarde enige tijd geleden aan CBS dat zoiets niet aan de orde is, maar na één jaar Trump zou ze het zeker overwegen. Dat bevestigt ook haar partner Stedman Graham. "Het is aan het volk om daarover te beslissen", liet hij optekenen aan de Los Angeles Times.

De onderneemster en filantrope staat bekend als aanhangster van de Democratische Partij. Bij de eedaflegging van Barack Obama in januari 2009 stond ze tussen de massa aan het Capitool om de kersverse president toe te juichen. In aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 steunde ze Hillary Clinton.

Is een talkshowpresentatrice geschikt als Amerikaans president? Sinds Donald Trump verkozen werd, valt het niet uit te sluiten. De huidige president was jarenlang naast zakenman, vooral tv-figuur. In zijn zoektocht 'The Apprentice' ging hij op zoek naar een geschikt iemand die één van zijn bedrijven mee kon leiden. Althans, dat was toch de bedoeling. The Apprentice was vooral reclame voor Donald Trump en zijn imperium. Een totaal gebrek aan politieke ervaring is niet problematisch, ook Trump had er geen enkele, toen hij op 20 januari 2017 zijn intrek nam in het Witte Huis. Critici menen dat Amerikanen niet tweemaal achter elkaar een tv-figuur tot president zullen kiezen. Wordt de komende dagen ongetwijfeld vervolgd.