Wordt moord op Zweedse premier Olof Palme na 32 jaar opgelost? Bob van Huet

05 november 2018

17u45

Bron: AD.nl 0 De moord op de Zweedse premier Olof Palme is nog steeds een open wond. Wie was de dader? Onderzoeksjournalist Jan Stocklassa komt met nieuwe aanwijzingen in een boek, en deed daarvoor beroep op onderzoekswerk van ‘Millenium’-auteur Stieg Larsson. ‘Het is nu aan de politie.’

Decennia al ligt er een gedenkplaat in de stoep die 32 jaar geleden rood kleurde. ‘Op deze plaats werd op 28 februari 1986 de Zweedse premier Olof Palme vermoord’. Bijna alle passanten ontwijken de koperen letters, behalve een vrouw die argeloos haar schoen erop zet. ,,Iemand van buiten Stockholm”, vermoedt onderzoeksjournalist en schrijver Jan Stocklassa (53). Want voor de meeste bewoners van de Zweedse hoofdstad kleven er herinneringen aan deze locatie. Hier stonden premier Olof Palme (destijds 59) en zijn vrouw Lisbeth, toen ze na een bioscoopbezoek van heel dichtbij onder vuur werden genomen door een onbekende met een revolver van een zwaar kaliber: een .345 magnum. Palme stierf, Lisbeth bleef wonder boven wonder ongedeerd. Een dader ontbreekt nog steeds...

